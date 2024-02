Kako iznervirati Srbe u jednoj rečenici: Mapa na Tviteru postala hit, komentarisao je čak i Ilon Mask

Na Tviteru je osvanula zanimljiva mapa Evrope, koja na šaljiv način prikazuje koje rečenice će najbrže isprovocirati pojedine narode.

Objavu je komentarisao čak i Ilon Mask, koji smatra da autori nisu puno pogrešili.

How to offend Europeans in one sentence. (Source: Amazing map) pic.twitter.com/TKeiz8hOb2

— Epic Maps 🗺️ (@Locati0ns) November 7, 2023