Kako nas gubitak majke zauvek menja

Gubitak koji se ne može nadoknaditi

Ako vaša majka više nije na ovom svetu, tada ste iskusili nepodnošljivu bol. Da, vreme prolazi i čini se da je postalo malo lakše, ali osećaj praznine ništa ne može popuniti.

Ljubav između majke i deteta je neraskidiva. Čak i ako neko od njih umre, ta veza ostaje zauvek. Sa mamom provodimo neraskidivih devet meseci dok se razvijamo u stomaku. I došavši na ovaj svet, prvo nju vidimo. Ona se brine za nas ceo život, a možda i posle smrti.

Mama je tu da pokuša da nas zaštiti od surovog sveta. Ona će uvek biti na strani deteta, bez obzira šta ono radilo ili ne radilo.

Biti majka je životni poziv.

Niko od nas neće znati koliko je majka plakala zbog nas. Uzrok njenih suza može biti vaše zdravlje, problemi u školi, problemi na poslu… I koliko molitvi je pročitala da bi sve bilo u redu sa nama. Za nju si uvek dete, uprkos godinama, porodici koju si stvorio i karijeri koju si napravi.

Majčinska ljubav je besplatna. Vole nas svim srcem i dušom i vole to što jesmo.

Gubitak mame je velika tuga

Kad izgubiš mamu, gubiš najvoljenije biće na svetu, najdražu osobu na planeti. Takva tuga dugo uznemiruje. Te mentalne rane nikad ne zarastu, samo se blago zaceljuju nakon mnogo, mnogo godina.

Ne očekuj da će se jednog dana sve vratiti u normalno stanje – jer neće. Smrt majke menja nas i sve oko nas. Ovo tužno iskustvo čini nas zrelijim. Prijatlji i poznanici vam neće pomoći da se lakše nosite sa gubitkom, jer ne znaju kako da vas uteše – pogotovo ako nisu izgubili majku. Stoga se nemojte iznenaditi i ne vređajte se ako ljudi ne znaju šta da vam kažu u tom momentu.

Jedina uteha u tom momentu je plač i razgovor sa partnerom. Na kraju krajeva, ljudi se brinu da vas ne uvrede pogrešnim rečima.

Najbolja uteha za vas treba da bude pomisao: šta bi mama rekla da me vidi kako patim? Uostalom, najmanje od svega bi želela da vam nanese toliku bol.

Ako nakon smrti sanjate mamu, onda je to samo zato što ste veoma zabrinuti. Tako vaša podsvest odbija da poveruje u to šta se desilo. Najbolje je da se setite šta ste želeli da uradite sa svojom majkom, ali niste imali vremena. Učinite to sada sami u znak sećanja na nju.

Svi ljudi umiru, i naravno kada se to dogodi – teško nam je. Ali majčina ljubav zauvek ostaje sa nama, a mi moramo živeti bez obzira na sve. Ne treba se fokusirati na smrt voljene osobe, treba misliti na sledeći način: srećni smo što nam je ona bila majka!

Međutim, najvažnije je ceniti mamu i bilo koju drugu blisku osobu dok su živi. Uostalom, nismo svi večni.

Ako je vaša mama živa, nazovite je i recite joj da je volite, cenite i poštujete.Samo će vas majka voleti sa takvom snagom i predanošću!

(Stil)