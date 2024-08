Kako odlaganje alarma utiče na naše telo: Narušava zdravlje creva, kože i reproduktivnih organa

Ako vam je ujutru teško da se razbudite i na prve znake alarma vi ga odlažete u potrazi za još 5 minuta sna, znajte da niste jedini.

Naime,istraživanja pokazuju da 3 i po meseca života provedemo pritiskajući dugme za odlaganje. Ipak, to nije dobro za naš organizam a evo i zašto.

Ako s vremena na vreme posegnete za dugmetom koje odlaže alarm, to neće zaista uticati na vas. Međutim, ukoliko vam ova navika postane redovna, to može učiniti na vaš organizam mnogo više nego što ste svesni. Ispostavilo se da odlaganje alarma može uticati na zdravlje kože, imuni sistem pa čak i vaše reproduktivno zdravlje.

1. Može da utiče na ciklus spavanja

Otprilike dva sata pre nego što se zaista probudite, vaše telo počinje da se priprema za početak dana. Vaša temperatura raste, a vaše telo oslobađa hemikalije koje su odgovorne za to da se osećate budno. Kada ustanete nakon što čujete svoj prvi alarm, vaše telo je dobro pripremljeno za proces buđenja. Ali ako pritisnete dugme za odlaganje alarma i vratite se u san, velike su šanse da ćete se osećati pospano i umorno dugo nakon što se probudite.

2. Možda ćete se osećati umornije tokom dana

Možda mislite da će vam odlaganje omogućiti da se dodatno naspavate i da budete puni energije tokom dana, ali u stvarnosti to funkcioniše obrnuto. U stvari, istraživanje na uzorku od skoro 20.000 ljudi pokazalo je da će se oni koji dremaju češće osećati umorno tokom dana. Iako dremanje nakon što s vremena na vreme pritisnete dugme za odlaganje alarma neće ozbiljno uticati na vas, ako to redovno radite može dugoročno dovesti do hroničnog nedostatka sna.

3. Loše je za zdravlje creva

Dremanje nakon što odložite alarm zbunjuje unutrašnji sat vašeg tela i utiče na kvalitet vašeg sna. Ako vaše telo nije sigurno kada je vreme da odete na spavanje i da se probudite, veća je verovatnoća da ćete noć provesti u prevrtanju i spavanju manje nego što vam je potrebno, piše portal brightside.me. To može uticati na vaše opšte zdravlje, što dovodi do metaboličkih poremećaja i uzrokuje gojenje.

4. Koža može postati osetljivija

Čak i ako se dobro brinete o svojoj koži, stalno lišavanje sna može sabotirati vaše napore i uzrokovati pojavu bubuljica i nečistoća na koži. Kada ne spavate dovoljno, to podiže nivo hormona stresa u vašem telu, što zauzvrat dovodi do upale, prekomerne proizvodnje sebuma i zapušenih pora.

5. Može da utiče na imuni sistem

Ukoliko ukradete nekoliko dodatnih minuta sna za sebe, to vam na prvu može izgledati primamljivo. Ako vam pređe u naviku, to će dovesti do nagomilavanja negativnih efekata odlaganja alarm. Na primer, možda ćete se osećati bolesno češće nego ranije. To se dešava zato što stalni nedostatak sna slabi odbrambene mehanizme vašeg tela, a vaš imuni sistem ne može da vas zaštiti od virusa na efikasan način koliko bi trebalo.

6. Može da vam poremeti menstrualni ciklus

Koliko god da se osećate dobro kada pritisnete dugme za odlaganje alarma rano ujutru, ako to radite svakodnevno, to može uticati na vaše reproduktivno zdravlje. Nepravilni obrasci spavanja utiču na vaše reproduktivne hormone, koji su odgovorni za menstruaciju i ovulaciju. Preskakanje sna će na kraju stvoriti više stresa u vašem telu, što zauzvrat može izazvati neredovne cikluse ili čak izostanak menstruacije.

