Kako ostaviti narcisa? Nije lako, ali postoji odlična strategija

Kako izaći iz takve veze i sačuvate svoj razum?

Odlazak od narcisa jedna je od najtežih odluka, ali i ključan korak ka očuvanju sopstvenog mentalnog zdravlja. Uz pravilnu strategiju i jasne granice, moguće je osloboditi se manipulacije i započeti novi, ispunjeniji život.

Napuštanje narcisa jedno je od najtežih iskustava kroz koje ćete ikada proći. U svojoj knjizi „Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People – and Break Free“, psihoterapeutkinja Stefani Sarkis posvetila je čitava poglavlja ljudima koji se nalaze u vezama s narcisima ili manipulatorima.

Evo njenih saveta kako da izađete iz takve veze i sačuvate svoj razum.

Prekinite svaki kontakt – apsolutno svaki kontakt

Blokirajte njihov broj mobilnog telefona. Blokirajte njihov kućni broj. Podesite mejl tako da svaka poruka od narcisa automatski ide u folder za neželjenu poštu. Narcis će pokušati da vas kontaktira. Prekidom kontakta ste prekinuli njihov „narcisoidni izvor“, a oni imaju instinktivnu potrebu da ga povrate.

Ako imate decu s narcisom, preporučuje se da odmah sa stručnjakom izradite „roditeljski plan“. To je pravno obavezujući dokument koji jasno definiše granice u vezi s raspodelom vremena, finansijskim obavezama i načinom komunikacije ( poruke, email, telefonski pozivi) između roditelja.

Jednostavno idite. Bez dugih oproštaja.

Iako obično ne savetujem prekid veze putem poruke, u slučaju veze s narcisom to može biti najbolja opcija. Obavestite ih da je veza gotova i poželite im sve najbolje. To je sve. Odmah nakon toga blokirajte njihov broj. Svaki dalji pokušaj kontakta može rezultirati time da vas „uvuku“ nazad u vezu. Narcisi su majstori manipulacije: reći će vam tačno ono što želite da čujete, ali kada se vratite u vezu, stvari će se vratiti na staro – ili čak postati gore.

Ako ste nešto ostavili kod narcisa, osim ako to nema veliku sentimentalnu vrednost, pustite to. Smatrajte to malom cenom izlaska iz veze, prenosi Zadovoljna.rs.

Razmislite o prekidu kontakta sa zajedničkim prijateljima

Ako imate prijatelje koji su skloni da vas ubeđuju da ste pogrešili što ste napustili narcisa ili vas obaveštavaju o njegovom životu, jasno im stavite do znanja da više ne želite da razgovarate o toj osobi. Ako nastave da spominju narcisa, prekinite kontakt i s njima.

Vaše mentalno zdravlje zavisi od toga da se što više udaljite od narcisa – uključujući i prestanak primanja informacija o njima ili pokušaja ubeđivanja da se vratite. Narcisi često koriste zajedničke prijatelje da bi vas naveli da se vratite u vezu. Zapamtite, ti „prijatelji“ ne poznaju narcisa onako kako ga vi poznajete.

Zapišite razloge zbog kojih ste raskinuli vezu

Lako je prisetiti se samo lepih trenutaka iz vaše veze. Međutim, važno je da se podsetite i onih trenutaka koji su doveli do pada vašeg samopouzdanja, zbog kojih ste neprestano preispitivali svoj zdrav razum, osećali krivicu ili se udaljili od porodice. Zapišite te trenutke. Posebno se setite situacija kada vas je narcis lagao. Znali ste da vas laže, ali vas je uveravao da samo pogrešno pamtite stvari. Ova lista će vam biti od velike pomoći u trenucima kada osetite sumnju ili nostalgiju.

Očekujte da će narcis brzo krenuti dalje

Narcisi se ne bave emocionalnim zaceljivanjem nakon prekida. Njima je hitno potrebna nova „narcisoidna zaliha“ pažnje. Možda ćete čak otkriti da su već imali pripremljenu strategiju izlaska iz veze ili nekoga ko ih je već čekao. Ovo nije lično – to je jednostavno jedini način na koji narcis zna da funkcioniše u vezama.

Dajte sebi vremena da tugujete

Ne tugujete samo zbog kraja veze; tugujete zbog osobe za koju ste mislili da vaš partner jeste. Kada maska narcisa padne, suočavate se s pravom osobom – i to može biti veliki šok. Možda vas je narcis na početku veze „zasipao ljubavlju“ (love-bombing), osvajao vas pažnjom i ponašao se kao niko pre njega. Prava osoba iza te maske postala je vidljiva tek kasnije, kada ste već formirali emocionalnu vezu. Zapamtite, da ste ostali duže u vezi, doživeli biste još veće emocionalno urušavanje. Budite zahvalni što ste izašli iz veze kada jeste.

Dodatni savet: Pružite sebi podršku kroz terapiju, razgovore s bliskim osobama ili pisanje dnevnika. Proces oporavka nije lak, ali svaki korak koji preduzmete vodi ka većoj emotivnoj slobodi i stabilnosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com