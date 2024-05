Kako postati magnet za sreću? Uz pomoć ove 3 efikasne metode privući ćete sve što priželjkujete u životu

Sigurno ste upoznali ljude posebne energije i harizme, one zanimljive i elokventne, na prvi pogled obične, a zapravo neverovatno lepe i privlačne koji samo privlače sreću u životu. Imaju „ono nešto“, problemi pred njima kao da se povlače, a život se odmah čini svetlijim. Sigurno ste se zapitali zašto je to tako? U stvari, radi se o njihovoj „ludoj energiji“, koja se širi na sve oko njih, utiče na naše mišljenje, odluke, a često i na naše živote.

Štaviše, prisustvo ove energije uopšte ne zavisi od pola. Takva osoba može biti žena ili muškarac. I kako uspevaju da imaju takav utisak i uticaj na druge ljude? I da li je to moguće naučiti? „Naravno da možete“ – desetine članaka na internetu ponudiće vam kurseve javnog govora, stila i manira… A to verovatno neće imati efekta jer energija ne dolazi spolja, ona je iznutra. I ne morate to da naučite, morate da razvijete u sebi tu neverovatnu, „bezumnu“ energiju koja tako snažno privlači vaše polje, ali prvo morate da je razumete.

Odakle dolazi ta energija?

U stvari, sve naše interakcije sa drugim ljudima su razmena energije. Razmenjujemo jedni sa drugima i na tome se gradi komunikacija među ljudima, lična ili poslovna. Jedina razlika između nas je energija kojom smo ispunjeni i da li imamo dovoljno da podelimo sa drugim ljudima, ili jedva dovoljno za sebe. Sve zavisi od toga kako se energiziramo, a postoje dva načina.

Prvi je uzimanje energije od drugih ljudi. Ljudi koji se ovako pune nazivamo „energetskim vampirima“. Tako da nikada nećete biti ispunjeni energijom koja privlači pažnju i divljenje. Energija je pažnja. Gde je naša pažnja, tamo je i naša energija. Primanje pažnje nam daje energiju. A najlakši način da privučete pažnju je manipulacija, prigovaranje, uvrede, provokacije i sarkazam. A to je upravo ono što većina ljudi radi jer ne znaju drugi način. Drugi metod nas ispunjava visokovibracionom energijom — tom istom mahnitom energijom. I nema nikakve veze sa drugim ljudima. U stvari, ne treba nam niko da nas puni tom energijom. Glavna stvar je da to redovno radite samostalno i da to postane navika.

Postoje tri jednostavna metoda za postizanje cilja.

Metod 1: Budite zahvalni

Stalna, iskrena i duboka zahvalnost za sve u vašem životu. Za vazduh koji udišete. Za krov nad glavom. Za oči koje vide ovaj svet. Za sve što se dešava ili ne dešava u vašem životu. Iskrena zahvalnost vas ispunjava energijom koja privlači još više razloga da budete zahvalni, jer to je energija koju želite da dodirnete.

2. metod: Balans

Što se tiče zakona održanja energije, njegova glavna manifestacija je da moramo održavati ravnotežu: uzmi – daj. Ako samo tražimo nešto od života i drugih ljudi, a ništa ne dajemo zauzvrat, narušićemo tu ravnotežu. Kao rezultat toga, energija prestaje da teče, a energetski okean koji prvobitno postoji u svakom od nas pretvara se u močvaru. A onda se potpuno osuši. Zato se pridržavajte pravila da dajete onoliko koliko uzimate, ili još bolje, malo više.

Metod 3: Vodite računa o svom telu

Ništa ne snižava nivoe naše energije više od trovanja tela: konzumiranje nezdrave hrane, alkohola, hemikalija. I ništa ga ne povećava više od fizičke vežbe i sporta. Da li ste primetili da vas čak i lagana šetnja može izbaciti iz vaše tuge i letargije? Shodno tome, pun trening će vas ispuniti do vrha.

Kombinovanjem ove tri metode, pretvaranjem u naviku i redovnom upotrebom, bićete ispunjeni energijom iznutra. I postaćete osoba koju želite da slušate, da joj se divite i koju želite da bude u blizini. Što je najvažnije, razvijanjem ovog izvora energije u sebi, postaćete magnet ne samo za ljude oko sebe. Počećete da privlačite sve što želite. Jer čovek sa ludom energijom je osoba koja uspeva u svemu, a sreća dolazi u njegove ruke. Sada znate kako postati takva osoba, piše Sensa.mondo.rs

