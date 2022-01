Kako prepoznati „energetske vampire“, i kako se odbraniti od njih?

Svakog dana srećemo puno osoba – što poslovno, što privatno. Neki od njih su nam super ugodni i nakon druženja s njima osećamo se osnaženo, poletno i veselo. A ima i onih koji natovare sve brige ovog sveta na naša pleća. Posle susreta sa takvim osobama osećamo se kao da nas je neko ‘pregazio’.

To su tzv. energetski vampiri. Kako ih prepoznati i izaći s njima na kraj objašnjava komunikolog Ljiljana Buhač.

„Energetski vampiri su osobe koje vam oduzmu energiju, nahrane se i uživaju u svom životu. Zapravo se trude da drugima upropaste život, ali ne rade to svesno, jednostavno su takvi tipovi“, kaže Buhačeva.

Ona dodaje kako zaista postoje određeni tipovi kojih se treba čuvati, jer nakon nekih razgovora ljudi se osećaju kao da im je potrebna transfuzija krvi – emocionalni vampiri doslovno im iscrpe svu energiju. Uporedila ih je s vukovima koji uđu među ovce i naprave ‘dar-mar’ i pijavicama koje se “prilepe i ne puštaju”.

Možemo kontrolisati koliko ćemo dati energetskom vampiru

„Traže puno usluga, nikad ništa ne daju, virtuozi su u tračarenju. Prebaciće sav teret na vas i jednostavno otići. Događa se da neki tipovi ljudi takve vampire privlače, oni imaju osećaj da vam se mogu poveriti. Koliko će delovati na nas, zavisi od toga koliko im dopustimo, naglašava Buhačeva i dodaje kako u određenim životnim situacijama svako može postati energetski vampir.

Takođe je kazala kako ljudi svesno mogu postati žrtve „vampira“. Za to postoji obrazac – to se događa kad više vodimo brigu o drugima nego o samima sebi, kad drugima dajemo više vremena nego što treba, a duboke korene treba tražiti i u detinjstvu. To se obično događa ako je osoba u detinjstvu bila zanemarivana i nesrećna.

Različiti tipovi energetskih vampira

Tip ‘Jadan ja’ neprekidno govori o negativizmu – njemu je za njegove probleme kriv ceo svet. Kod narcisoidnog, tj. ‘napoleonskog’ tipa radi se o osobama koje govore o sebi u superlativima – „Ja imam dva stana, dva automobila, ja sam na Mensinoj listi pametnih“….

Škorpionski’ tip je najjači tip – oni idu na silu, na psovku, agresiju. Neprekidno sprovode pritisak i ne puštaju dok vam „ne izvade zadnju kap krvi“. Nakon njih, kaže Ljiljana Buhač – zaista vam je potrebna transfuzija ili infuzija. ‘Dramaturzi’ su virtuozi tračarenja koji od svakog problema mogu napraviti još veći problem i u svakom rešenju vide problem. Uživaju u krizi i zavisni su od tuđe energije.

Tipovi ‘Nežno-polako’, kaže Buhačeva najviše ubiju u pojam. Oni neprekidno pričaju, nemaju ni tačke ni zareza. Od njih vas zaista glava zaboli, dodaje.

Tip ‘Hitna služba 112’ – neprestano druge ubija u pojam. Uvek kad imaju problem zovu, traže pomoć, traže savete i imaju obrazac da se stalno vrte oko nas.

Koja je najbolja odbrana?

Prvo i najvažnije je prepoznati ko su energetski vampiri u našem okruženju. Nemojmo zanemariti da se može raditi i o najbližoj rodbini – to mogu biti roditelji, dete, partner… Partnera možemo da se rešimo, ali porodica je nešto drugo.

S prijateljima energetskim vampirima možemo smanjiti komunikaciju i družiti se s pozitivnim ljudima, savetuje Buhačeva. Naglašava kako je najbitnije – kad prepoznate vampira, nastojte da budete u društvu, jer oni ne napadaju kad je prisutno više ljudi, prenosi hrvatski potral Poslovni.

(Sputnjik)

