Kako prepoznati ‘narcisa’? Verovatno će često izgovarati neku od ovih rečenica

Moguće je nekoga tek upoznati i osećati kao da ga znate ceo život, a premda se to često tumači kao pozitivan znak, ponekad je daleko od toga; posebno ako vam još i izrazi ljubav u prvih par minuta poznanstva…, kaže psiholog Perpetua Neo i dodaje da je to karakteristično za osobe s narcisoidnim poremećajem ličnosti ili narcizmom.

Narcisi se tako, kaže, ponekad upuštaju u takozvano ljubavno bombardovanje; nastupajući kao da su upravo oni sve što ste ikada želeli. „To je manipulativna taktika za privlačenje meta; prvo ih obasipaju ljubavlju i poklonima, a vrlo brzo počinju da ih zlostavljaju. Sve je to deo plana za postizanje potpune kontrole“, objašnjava dr. Neo.

A čini se, dodaje, da ih se većina slično ponaša. “Kao da su svi čitali isti priručnik”, rekla je za Insider dr. Neo koja u svojoj ordinaciji uglavnom radi sa žrtvama narcisoidnog zlostavljanja. „Skoro da su programirani na isti način. Narcisi, kaže, vrlo često imaju fraze s kojima se izražavaju i obrasce ponašanja koje ponavljaju pa ćete ih, ako ste s nekim takvim imali posla, verovatno prepoznati.

Odnosi s narcisima kreću se vrlo brzo, a Neo kaže da se većina ljudi na početku s njima izvrsno slaže jer se oni potrude da odnos ili veza tako izgledaju. „Ipak, svako ko se prebrzo zbližava zapravo namerno ubrzava intimnost, a to nikako nije dobro“, rekla je, a prenosi Večernji list.

Već u prvih nekoliko nedelje veze narcisi će verovatno reći stvari poput:

„Ti si moja srodna duša.“

„Nikad pre nisam upoznao/upoznala nekoga poput tebe.“

„Ti me razumeš mnogo bolje nego iko drugi.“

„Naš je susret bio sudbina“.

„Nikada se nisam ovako prema nekome osećao/osećala“.

„Jesam li ti ja jedini prijatelj? Ti meni jesi!“

„Savršena si, niko mi drugi ne treba“.

Ipak, jednom kada narcis pridobije svoju žrtvu, počinje da pokazuje svoje pravo lice, a tada počinju i uvrede i omalovažavanje. On tako iznenada u svemu kritikuju partnera za koje se činilo da ga vole, ali zna da mora održavati iluziju da je veza vredna spašavanja. Pretvarajući se da još uvek može voleti, narcis tera svoju žrtvu da veruje kako su uvrede zaslužene, a tokom te faze može govoriti neke od ovih stvari:

„Ti si lud/luda.“

„Preosetljiv/a si.“

„Nije ni čudo što te niko drugi ne voli.“

„Moji prijatelji te mrze, ali ja te uvek branim.“

„Tako si nesiguran/a“

„Šta nije u redu s tobom?“

„Nisam li ti ja važniji od tvojih prijatelja?

„Tvoje suze neće delovati na mene. Zašto plačeš?“

„Tako si manipulativan/manipulativna.“

Alena Scigliano, licencirana psihoterapeutkinja, autorka i ekspertkinja za narcisoidno zlostavljanje kaže da mnoge fraze koje patološki narcisi koriste spadaju u kategoriju manipulativne taktike koju ona naziva ‘odvlačenjem pažnje’. „Narcisi mogu viktimizirati sebe ili praviti žrtvenog jarca od druge osobe kako bi osobu odvratili od fokusa na njihov neuspeh ili nedostatak“, rekla je, a svoje će ponašanje verovatno pokušati da objasne frazama poput:

„Takav sam jer su roditelji bili zli prema meni“.

„Bivši/a me prevario/la“.

„Ljubav je jednostavno teška. Moramo raditi na tome.“

„Svi me napuštaju, ti mi moraš pomoći.“

„Ponašam se tako jer se plašim da ću te izgubiti.“

„Ne radim to namerno; imam problem.“

„Zar se ne sećaš kako je dobro bilo na početku?“

