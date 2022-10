Kako prepoznati pravog ubicu? Stručnjak otkrio na koje detalje obratiti pažnju

Čini se kao da je ceo svet obavijen pričama o serijskim ubicama, bilo da su one istinite ili fikcija, posebno ovih dana kada je serija o notornom serijskom ubojici i kanibalu, Džefriju Dameru toliki hit.

Ipak, ako ste se ikada pitali jeste li došli u kontakt sa stvarnim ubicom, ovi bi znakovi mogli da budu mrtvi od velike koristi. Kako znati da li je osoba s kojom ste u kontaktu ubica?

Nije važno šta kažete, važno je kako to kažete, a prema Klifu Lansliju to se odnosi na ubice iz stvarnog života. Govoreći za The Hippocratic Post, stručnjak je rekao: „Čak i najsamouverenije, okorele ubice mogu se odati sitnim znakovima i gestovima lica, tela i glasa koji sugerišu da lažu. Ključno je znati šta tražite, a tražite pouzdane pokazatelje prevare“, tvrdi stručnjak za Unilad.

Naravno, ove fizičke reakcije mogu varirati u zavisnosti od pojedinca i okolnostima u kojima ih ispitujete. Ipak, postoji jednostavan način da prokljuvite laže li neko o tome da je ubica. Nije važno hoće li da zadržite kontakt očima, znojite se ili izbegavate pitanja – već kako se njegovo ponašanje menja.

Šta treba da uradimo?

Kao što Lensli kaže, važno je uspostaviti osnovnu liniju. „Razgovaramo o stvarima koje su sigurne i istinite, kao što su njihova porodica, veštine, obrazovanje kao i nade i snovi“, objasnio je stručnjak. “Tokom tog razdoblja beležimo koliko često trepću, normalnu boju kože, brzinu govora i kako održavaju kontakt očima. Kasnije, kada počne pravo ispitivanje, možemo procenimo promene ovih normalnih osnovnih obrazaca kako bismo procenili nelagodnost, stres i laganje“, objašnjava.

Dok neki kriminalci mogu da koriste kontakt očima kako bi procenili veruje li ispitivač u njihovu priču ili kako bi pokušali da odaju utisak da su nevini, drugi to u potpunosti izbegavaju.

Lingvist Džon Bouden dodao je: „Prekidi u kontaktu očima koji ukazuju na prevaru uopšteno su popraćeni dodatnim varljivim telesnim gestikulacijama“.

Ovo naglašava važnost sveobuhvatnog posmatranja govora tela, umjesto samo uzimanja jednog neverbalnog znaka iz konteksta. Kao što je rečeno, svaka je osoba jedinstvena i pokazaće različite znakove pod pritiskom – što je ono što čitanje govora tela čini tako teškim. Dakle, u slučaju da ste nekoga hteli da otkrijete, način da saznate laže li neko jeste da pronađete njegove istinite, osnovne izraze i primetite kako se menjaju tokom ispitivanja.

