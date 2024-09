Kako razvući platu do kraja meseca? Uz ovih 5 saveta uspećete i da uštedite

Najveća veština danas nije ni umeti da lepo pevate, ni da kuvate niti da popravite klimu. Danas je najvažnije uspeti da preživite od prvog do prvog. Ali to je ponekad (veoma često) nemoguća misija, pa se ljudi na razne načine dovijaju da razvuku svoju platu. Za sve njih jedna finansijska ekspertkinja otkrila je savete kako je to moguće učiniti.

Kia Komodor je podelila jednostavnu rutinu u pet koraka koju možete primeniti svaki put kada dobijete platu da biste maksimalno iskoristili svoj novac.

U nedavnom videu na TikTok-u, finansijska ekspertkinja je postaviva video kako bi pomogla mnogim ljudima da maksimiziraju svoje finansije, prenosi Mirror.

Kako plata može duže da traje

Kia je rekla: „Plata je odlična za sve, ali morate da imate dobru rutinu za taj dan kako ne biste potrošili sav svoj novac odjednom i vaša sredstva traju do kraja meseca. Evo pet stvari koje treba da implementirajte u svoju rutinu plaćanja.“

1. Podesite automatske transfere u štednju

„Prvi korak je da podesite automatske transfere štednje. Ovo je nešto što radim godinama i to je prava promena kada je u pitanju lakše upravljanje vašim finansijama. Sve što treba da uradite je da podesite transfer sa svog čekovni račun na štedni ili investicioni račun, i uradite to što je pre moguće, vaša plata ide na vaš račun. To vam pomaže da uštedite ili uložite novac, a da to nikada ne vidite“, rekla je Kia.

2. Kreiranje kalendara naloga

Zatim je dodala: „Drugi korak je kreiranje kalendara računa. Ovde možete pratiti sve datume plaćanja računa kako vas ništa ne bi iznenadilo. Normalno, čim dobijem plaćanje, sve račune plaćam dan ili dva nakon što sam Na taj način znam odmah. Ovo takođe pomaže da se izbegnu bilo kakve zakašnjele naknade i dodatne kamate.

3. Pregledajte i prilagodite svoje finansijske ciljeve

Treći korak uključuje pregled i prilagođavanje vaših novčanih ciljeva. Rekla je: „Baš kao i godišnja doba, stvari koje želite da postignete novcem mogu da se promene. Ako se nešto promenilo, sada je najbolje vreme da napravite te promene u svojim finansijama.“

4. Fond za nagrade

„Četvrti korak je stvaranje fonda za nagrade. Ovaj fond je upravo onako kako zvuči – novac da nagradite sebe. Dakle, umesto da uzimate od ušteđevine ili od novca namenjenog za nešto drugo, ovaj novac je isključivo za ono što želite da potrošite. uključeno, što vam omogućava da odredite mali procenat svog novca za svoju nagradu“, savetovala je ona.

5. Praćenje novca

Kia je dodala: „Peti korak je praćenje vaših finansija. Možemo da postanemo bolji u upravljanju finansijama samo ako znamo gde smo i gde bismo mogli više da uštedimo i poboljšamo. Dakle, možda bi trebalo da napravite dnevnik troškova da biste pratili šta ste. ponovo trošite na, gde trošite i mesta gde biste mogli da smanjite troškove da biste poboljšali svoje finansije.“

