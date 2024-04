Kako se isčupati iz kandži narcisa: Narcističko zlostavljanje stvara ozbiljne zdravstvene probleme

Narcističko zlostavljanje stvara ozbiljne probleme kako za vaše psihičko i emotivno stanje, tako i za fizičko zdravlje.

Stres u velikoj meri doprinosi svakoj bolesti, a vaše okruženje može je pogoršati ili pak pomoći u njenom izlječenju.

Koliko je teško normalno funkcionisati i raditi stvari koje zahtevaju dobro zdravlje kada se nalazite u „borbenoj zoni“ sa toksičnim ljudima? Naravno, u takvoj situaciji malo je verovatno da ćete dobro jesti, spavati i uopšte imati zdrave navike kako biste održali dobru ravnotežu ako je vaše okruženje loše.

Zaista, ako niste prošli kroz ovo, ne biste to mogli ni zamisliti, vaš unutrašnji identitet je prihvatio ulogu žrtve kao apsolutnu istinu, a evo šta to može proizvesti.

Dokazano je da stres utiče na celokupno zdravlje i psihičko i fizičko. Toksičnost, odnosno stres, koje stvara narcističko zlostavljanje će izazvati mnoge zdravstvene probleme. Kada ste omalovažavani, degradirani, zbunjeni i izmanipulisani, doživećete pad vitalne životne energije, što će na duže staze dovesti do raznih zdravstvenih problema.

To znači da počinjete da gubite veru u sebe i vaše samopoštovanje opada. Stvarnost postaje iskrivljena i teško je biti siguran, ne samo u svom okruženju i sa osobom koja vas zlostavlja, već možda i u mnogim drugim aspektima vašeg života. Možda ćete se osećati neverovatno usamljeno u ovom iskustvu, pa čak i bez podrške i razumevanja od strane ljudi sa kojima ste nekada imali sigurne i dobre odnose. A što se više izolujete od ostatka sveta i zatvorite u sebe biće sve gore. Sećanja na vašu prošlost su traumatična, vaša sadašnjost je puna anksioznosti i depresije, a vaša budućnost je zastrašujuća i nezamisliva. Nemate pojma ko ćete biti ili kako ćete završiti.

Oni koji su iskusili narcističko zlostavljanje obično kažu da je to bio najstresniji period u njihovom životu. Tokom i nakon narcističkog zlostavljanja počinjemo shvatati da proživljavamo neverovatno različita osećanja i čudna iskustva unutar našeg tela. To je slično kao da imamo užasan virus u sebi. Osećamo se odvojeno od ostatka sveta i nesposobni smo da se povežemo sa njim koliko god to želeli. Takođe se osećamo nemoćnim da pristupimo sopstvenim željama i snovima, a možda čak i da se povežemo s onima koje volimo i do kojih nam je stalo. Osećamo duševni strah koji je nemoguće suzbiti.

Kada smo zaglavljeni u ovoj teškoj i štetnoj situaciji i doživljavamo više unutrašnjih trauma, tada donosimo odluke koje samo povećavaju već postojeću toksičnost u organizmu. Pa tako, kako bi pokušali pobeći, ljudi često padnu u zamku uzimanja opijata, cigareta, alkohola ili drugih supstanci, a sve zbog toga da bi ugušili bol koju osećaju. To onda uzrokuje još više štete i samo povećava traumu.

Opsesivno razmišljanje o traumi i narcisu samo još više cementira traumu i jača hemijsku zavisnost traumatizovane osobe. Zbog toga se zlostavljani ljudi, čak i decenijama nakon stvarnog zlostavljanja, i dalje „lome“. Čak i pokušaj ignorisanja traume odvraćanjem pažnje nije baš zdrav. Trauma bez nadzora i lečenja se samo gomila, povećava i nikada ne nestaje. Naravno, pritisak rastuće traume u vama čini vašu unutrašnjost toksičnom i vodi vas ka nervnom slomu.

To je zato što će se trauma koja nije lečena prvo početi odražavati na vaše emocionalno i mentalno zdravlje, a onda će se pojaviti i fizički simptomi, odnosno odraziće se i na vaše fizičko zdravlje. Nervni sistem je već pogođen, jer su emocionalni i nervni sistemi, gde se trauma akumulira, svi duboko povezani. Nervni sistem počinje da se raspada usled komplikovanog posttraumatskog stresnog poremećaja, napada panike i agorafobije.

Anksioznost i depresija su takođe nusproizvodi svega toga. Tada se mentalna i emotivna bolest seli u telo. Može doći do fibromijalgije, kao i bolesti nadbubrežne žlezde, gubitka kose i drugih povezanih poremećaja. Teške autoimune bolesti su uobičajene, kao i još ozbiljnih bolesti, koje se mogu javiti jer je vaš ćelijski i imuni sistem degradiran zbog neizlečene traume. U stvari, vrlo je uobičajeno da oni koji pate od narcisoidnog zlostavljanja moraju doći do tačke sloma fizičkog tela pre nego što budu spremni za izlečenje.

Nažalost, medicinska profesija se trenutno bavi lečenjem simptoma zlostavljanja, ali ne i lečenjem uzroka ovih simptoma. Vrlo je verovatno da ćete imati postraumatski stresni poremećaj doživotno, ili da će izlječenje biti sporo i postepeno, te da će trajati godinama. Isto važi i za mnoštvo drugih emocionalnih i fizičkih stanja od kojih možda patite, kao rezultat narcističkog zlostavljanja.

Može vam zvučati šokantno, ali čak i kada pobegnete od nasilnika, još uvek ne možete ozdraviti jer ako trauma koja se zaglavila u vama ostane, suočavate se sa njom celog života pokušavajući da preživite i upravljate tom traumom. Stoga ključno je da se trauma mora u potpunosti izlečiti, emocionalno, mentalno, duhovno i fizički. Dakle, morate se suočiti sa svim svojim traumama i preraditi ih na pravi način. To neće biti ni lako, ni brzo, ali morate biti strpljivi sa sobom i dati sebi vremena. Ako ne možete sami, najbolje je potražiti pomoć stručnjaka.

