Kako su jugoslovenske novine 1987. godine pisale o Donaldu Trampu

Svaki put kad Donald Tramp siđe iz svog apartmana na 62. spratu Tramp kule, najelegantnijeg nebodera na Menhetnu, u sredini lobija jedan pijanista u fraku izvodi na klaviru neko delo klasične muzike, često Betovenovu Devetu simfoniju. U holu od italijanskog ružičastog mermera, u kojem su fontane i portiri u svečanim uniformama, odmah se skupi znatiželjna publika.

1987 Trump and his father Fred and mother Mary Ann and Ivana, at a dinner in New York City. pic.twitter.com/ymJZ9Lc3y3

— Anne Tootill (@toot5000) July 30, 2018