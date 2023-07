Kako trenutno držite mobilni telefon: Evo šta to govori o vama, svima je pogodilo

Naučnici su istraživali kako ljudi drže svoje telefone. Pokazalo se da to direktno odražava našu ličnost.

Postoje četiri osnovna načina držanja telefona, a svaki od njih odgovara određenom karakteru, piše CDM.

Personality Test:

How do you hold your phone?

Today's optical illusion is based on a personality test, which says the way you hold your phone defines your personality. Isn't it interesting? Take a look at the image and choose your preferred method of holding your phone. pic.twitter.com/UuwGpyczA7

— Harlan Varsity Jackets (@Muhamma72004518) May 30, 2022