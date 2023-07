Kako zadržati mladića? Ovakvi ljubavni saveti delili su se mladim Jugoslovenkama

O davnim vremenima razmišljamo sa setom i svi koji pamte dve, tri ili čak pet decenija unazad nostalgični su kada se pomenu bilo koje vrednosti iz bivše Jugoslavije. Jer istina je da ljudi danas mnogo brže i žešće žive, ali ljubavni jadi morili su mlade i danas i pre 50 godina. Zato se saveti koji su se devojkama tada davali, skoro u potpunosti mogu i danas primeniti, a objavio ih je Index u saradnji s Yugopapirom.

Jun 1974.: Kad se srećno zaljubiš, mislim s odazivom, onda moraš pripaziti na svoje ponašanje i postupke, jer je ljubav vrlo krhka biljka – treba je negovati, pleviti, zalivati i braniti od korova! Inače se jednog dana nađeš razočarana, napuštena, a ljubav doživljava brodolom u kojem ne pomažu ni najkvalitetniji pojasevi za spašavanje, ni čamci, ni sva plivačka pravila!

Pitaš se: „Kakvu sam to kapitalnu grešku napravila?“ (doduše, mogao je da je napravi i on), ali greška ne mora da bude teška tri kile da naruši idilu – slažu se sitni propusti, pa jednog dana pukne film, a onda… Više prikazivanja nema. Sitnice čine život, pa tako i u emotivnom životu. Zato pripazi kako postupaš s dragim osobama.

1. Nekad nije korisno reći istinu, ali je uvek sramno upotrebljavati laži, kad-tad one budu otkrivene! Zato ne laži, pa ni sitno, bezazleno, do navike malo je koraka, a naročito ne serviraj očigledne laži – tu možeš odmah računati sa zbogom. Male prevare, da on nikad ne zna na čemu je s tobom, to ostavi za decu – ti moraš da znaš šta hoćeš i otvoreno o tome razgovaraš!

2. Pričaš mu o svojim bivšim ljubavima nadugo i naširoko, tako da kipti od ljubomore, da shvati kako su sve te ljubavi bile velike kao u filmu, a samo spletom spoljnih okolnosti nesrećno su završile, dok njegova, kažeš mu, ne može biti ni sluga tim velikim osećanjima – to je, oprostićeš, barem indiskretno, ako ne već i neukusno! Zaklopi knjigu i pričaj o tome samo ako njega zaista interesuje. Isto tako, ako voliš da praviš ljude ljubomornima, očijukanje s njegovim prijateljima i poznanicima nije nimalo pozitivna stvar.

3. Ne daš mu da dođe do reči (važi za one govorljivije!)? Stalno nešto melješ, drobiš, iznalaziš teme i sadržaje za blebetanje, a on jadan šuti i čeka na red. Ti mu reč daješ samo kad se umoriš i kad želiš da čuješ kakav mu je glas jer si zaboravila? Ne držiš, dakle, uopšte do njegovog mišljenja. Pa gde je tu ljubav?

4. Smeš se u svakoj prilici i neprilici! Misliš da održavaš dobru atmosferu ako se u društvu kikoćeš njemu i njegovim potezima? Stalno praviš šale na njegov račun i uživaš kad mu je neprijatno? Vrlo loš način za uzdizanje sebe, a dobar da ti odmah okrene leđa iz zaokreta!

5. „Poverljivoj“ prijateljici, poznatoj kao lokalna radiostanica, poveravaš najslađe tajne i doživljaje. Pričaš joj kakav je taj tvoj dragi, sve što mu manjka i po čemu je zanosan. Za dan-dva svi će znati sveže vesti, a ti…? Hoćeš li biti zadovoljna, zar si baš htela da svi znaju o „tvojoj sreći“ i trijumfalnoj pobedi?

6. Diktiraš izlaske, iako znaš da ima đački džeparac, baš kao i ti: stalno u bioskop, stalno u poslastičarnicu, stalno u diskać! Ne pitaš se kad će on bankrotirati? I koliko mu roditelji zarađuju? Razmisli malo.

7. Kad si ga već „uhvatila“, ne bereš brigu! Ne uređuješ se onako kao pre, ne mažeš kao filmska diva, ne oblačiš najlepše perje, zapuštaš izgled na svim frontovima. Kao: treba shvatiti da ga i tako držiš u šahu, bez tih popratnih pojava! Jako nepažljivo od tebe.

8. Kad ti kaže da te voli, drži za ruku, ljubi u čelo, ti se praviš nezainteresovana! Kad se razboli, kad je neraspoložen, kad je tužan, ti se podruguješ da mu nije ništa i da je kukavica! Malo razmisli o drugima, ne stalno o sebi, jer su takvi postupci u suštini vrlo sebični.

9. Ne gunđaj mu stalno zbog prijatelja, škole, ocene, frizure, izgleda, hobija, roditelja, bezazlenih fudbalskih strasti i svega što radi. Stalno kljucanje u mozak ne traje večno, on će opet lako dati petama vetra, a ti ćeš se pitati zašto.

10. Poslednja tačka, sveukupno: ne budi mrzovoljna, uobražena, radoznala, zlobna, zaboravna, bezobrazna, ljubomorna, netačna, zajedljiva… i još mnogo toga u istom stilu, jer ljudsko strpljenje i ljubav nisu… bez granice. Uglavnom, ovde su nabrojeni samo negativni primeri, pa bi se pre reklo: deset zlatnih pravila kako se ne treba ponašati kad si zaljubljena, ali zaista (zaljubljena!).

Napisala: Katja (Tina, 1974.)

