Kako znati da sedite u društvu psihopata? Ovih 5 znakova ih odaju, a evo o čemu će uglavnom pričati sa vama

Često se spominje reč ‘psihopata’, ali znate li koji su znakovi da je neka osoba takva? Crte ličnosti koje upućuju na psihopatiju uključuju antisocijalno ponašanje, nedostatak griže savesti, varljivu prirodu i sklonost manipulisanju. Međutim, postoje neki znakovi za koje možda niste svesni da su povezani s psihopatskim sklonostima.

Uglavnom razgovaraju o hrani, novcu ili seksu

Većina ljudi uživa u dobrom razgovoru o ovim temama, ali psihopate to dižu na viši nivo. Istraživači sa Univerziteta Cornell uporedili su priče 14 psihopatskih muških ubica s 38 ubica za koje nije dijagnostikovano da su psihopate. Otkrili su da kada su upitani da razgovaraju o svojim zločinima, bivša grupa dvostruko je verovatnije razgovarala o hrani, novcu i seksu. Dok su nepsihopate bili skloni da koriste reči koje se odnose na religiju, porodicu ili duhovnost.

Manje je verovatno da će zarazno zevati

Ako vidite da neko zeva, ne možete a da to ne uradite i vi. Ali prema istraživačima sa Univerziteta Baylor u Teksasu, studenti koji su imali visoku ocenu za ‘hladnokrvnost’ takođe su bili manje skloni zevanju kad su to radili drugi, zbog nedostatka empatije. Brajan Randl, doktorant koji je učestvovao u studiji iz 2015. godine , objasnio je za The Times: „Jedan od najvećih dokaza je da je zarazno zevanje uveliko povezano s empatijom. Iako je ovo zaista zanimljivo otkriće, to ne znači da ako niste pogođeni zaraznim zevanjem, s vama nešto nije u redu. Postoje neki dokazi koji pokazuju da kod pavijana, pasa ili šimpanzi, alfa mužjak ima tendenciju da prvi zeva. Ako sedite oko logorske vatre, to navodi sve ostale da zevaju, a umesto da idu na spavanje u različito vreme, svi to rade istovremeno“.

Povećana gestikulacija rukama

Većina ljudi voli da gestikulira rukama dok razgovaraju, ali se kaže da psihopate često koriste brze pokrete rukama gore-dole. Oni to mogu da urade kao način da istaknu delove svoje rečenice koje žele da ljudi čuju u suptilnoj taktici manipulacije. Jedan primer za to je iz policijskog razgovora s ubicom i silovateljem Polom Bernardom gde su agenti FBI-a primetili da je koristio snažne gestove rukama kako bi odvratio pažnju od svojih izgovorenih laži.

Neuobičajene navike spavanja

Dok drugi noću spavaju, psihopate drže budnima visoko stimulisani umovi. Godine 2013. australijski istraživači otkrili su da je sklonost ostajanju budnim do ranih sati povezana s antisocijalnim ponašanjem i osobinama ‘tamne trijade’ koja uključuje narcizam, psihopatiju i makijavelizam.

Dr. Paul Hokemejer rekao je za Bustle: „Neke psihopate zaista imaju neverovatne umove koje moraju stalno da stimulišu.“

Ograničeni pokreti glave

Istraživači sa Univerziteta New Mexico u Albukerkiju testirali su više od 500 zatvorenika kako bi videli da li je teško i dugotrajno antisocijalno ponašanje povezano s pokretima glave. Utvrđeno je da su oni koji su ustrajali u ovakvom ponašanju imali kruće pokrete glave tokom snimljenih razgovora. Iako su pokreti glave istorijski bili povezani s prevarom, nagađa se da bi krutost mogla da bude maska ​​koju koriste psihopate, prenosi Klik.hr.

