Kako zračiš, tako privlačiš: Ovo su tajne zakona privlačenja

Svi znamo onu poslovicu “Kako zračiš, tako i privlačiš”. Ipak, da to ne mora uvek biti striktno tako, govore i sledeći saveti kojima možete unaprediti i poboljšati svoj život. Mnogi kažu da su ovo tajne privlačenja.

1. Budite uvek tu i sada i potpuno opušteni

Najvažnije je da ostanete tu i sada. Jedino vreme u kojem možete nešto stvoriti je sadašnjost.

Ljudi prave grešku i kreiraju buduće događaje tako što se fokusiraju na budućnost. To samo gura cilj mnogo dalje. Znači prva stvar koju morate znati je da stalno budete fokusirani na sada.

2. Pravilno postavite cilj – morate imati jasnu ideju o onome šta želite postići

Cilj mora biti pozitivan: primer – “Želim da nisam debela” nije dobro zacrtan cilj, jer je u negativnom kontekstu. Mozak ne prepoznaje negaciju pa će “račun” našem podsvesnom biti -“biti debeo”. Ispravno postavljanje cilja se radi tako što prvo zamislite sliku onoga što želite (i ne menjate je), i neka tu sliku prati osećaj kao da je željeno već tu.

Onda zamislite sebe da ste ostvarili svoj cilj koji je npr. “Ja hoću da imam 75 kilograma do 31.12..”, jer je tako postavljen cilj pozitivan, specificiran, dostižan, merljiv i vremenski ograničen. Zamislite kakav je osećaj ponovno ući u stare farmerke ili suknju, koje niste mogli obući već dugo … Tako stvoren cilj će učiniti da se Univerzum pokrene za vas i da vam pomogne da ga ostvarite.

3. Počnite od malih stvari

Počnite s nečim malim. Ako želite 50 kilograma manje, a do sada nikada niste smršali više od 30 kilograma (pre nego što ste sve vratili nazad prošli put), ako nikada niste imali 50.000 evra u rukama, a želite zaraditi toliko godišnje, nemojte odmah postaviti cilj da toliko oslabite ili da imate taj novac, jer će otpor podsvesti biti prevelik.

Ako niste bili u vezi 2-3 godine, nemojte odmah tražiti partnera iz snova. Pokušajte ne izlaziti odjednom iz vaše zone komfora, tj. očekivati ​​da ćete za 3 meseca da smršate 50 kilograma, jer ih za tri meseca niste ni “nabacili”, ili zarađivati ​​10 puta više u odnosu na ono što sada zarađujete.

Podelite dolazak na cilj na male korake, tako da ih jasno možete videti. Na primer – mali “cilj” – da svakoga jutra budem bar 100 grama lakši nego prethodno jutro je vrlo dobar “mali cilj”, jer ga jasno možete videti kada stanete na vagu. I recimo da postižete taj svoj mali cilj 9 od 10 dana, a da jedan dan ne uspete, jer ste juče bili na rođendanu. Tada ste 90% uspešni i to je sjajno. Tek kada uspete u tom prvom “skromnom” ostvarenju, povećajte svoj sledeći cilj, recimo 200 grama smršati dnevno, da se bavite sportom 3 puta nedeljno, itd …Idite korak po korak do velikog cilja. U početku se mnogo lakše privlače stvari nego sam novac. Razlog je što možda imamo negativne predrasude o novcu, odnosno preveliko iskustvo nemanja novca i nevolja oko njega.

Ono što je ovde najvažnije jeste da u početku steknete osećaj uspeha! Kad ga jednom steknete makar i sa malim ostvarenjem, onda sve ide lako. Zato počnite sa nečim što je samo malo veće nego ono što obično imate i neka to bude vaš prvi uspeh. Kad se to dogodi onda proslavite. Učinite nešto označiti ovaj uspeh jer će to još više pomoći.

4. Nema čekanja

Prestanite se fokusirati na “jednom kada se stvore uslovi”. Ovo možda čak treba staviti na prvo mesto. Ako se ništa ne dogodi za nedelju – dve, ne smete se razočarati. Privlačenje se već događa, ali ga vi “gurate od sebe” čekanjem da se ostvari!

Što više očekujete da se želja ispuni to više ubeđujete sebe da vi to nemate. Tako i dalje držite “ja to nemam” realnost, ta misao vam je u glavi, a ono čemu dajete energiju – raste, jer naša podsvest samo radi na zadatku koju mu je naše svesno ja zadalo, nekad i bez jasne namere. Zato se i kaže – pazite što mislite, možda vam se i ostvari. Dakle, greška je držati “ja to nemam” misli u glavi i ne dopustiti da vam pokvari sve. Samo dopustite da se dogodi. Zaboravite na to kako i kada će vam se ostvariti. Ostvariće se onda kada mu to zaista dozvolite. Ali prvi preduslov je akcija – i to odmah! Nemojte samo sedeti u kući i čekati da vam ono što želite “zazvoni na vrata”.

