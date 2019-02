Kakva greška: Gugl slučajno otkrio tajne raketne baze (foto)

Američka kompanija Gugl otkrila je na svojoj mapi lokacije na kojima se nalaze protivraketni sistemi „Patriot“ na Tajvanu.

Oops: Google Maps reveals Patriot missile launch sites in Taiwan https://t.co/zbFGgJWf3b pic.twitter.com/aR1BKV6qA3

Zvaničnici tajvanskog Ministarstva odbrane zatražili su od kompanije da „zamagli“ lokacije na kojima su projektili.

„Prikazana lokacija vojne baze ne znači da je to fiksiran položaj i tokom vanrednog stanja“, rekao je zvaničnik tajvanskog Ministarstva odbrane Đen Defa.

Neimenovani zvaničnik Ministarstva odbrane tvrdi da su snimci, najverovatnije, zastareli, jer vojska neprestano prebacuje tehniku kako bi je „sakrila i prevarila neprijatelja“.

Taiwan's top military secret is accidentally exposed by Google Maps as 3-D satellite images show … https://t.co/KkHkIDEwYd pic.twitter.com/A7agnIYYF0

— RobotDefenceBird (@RoboDefenceBird) February 16, 2019