Kamere užive prenosile napad monstruozne ajkule: Surfovanje koje se pretvorilo u potpunu katastrofu

Australijanac Mik Fening, trostruki svetski prvak u surfovanju, takmičio se u Džefrisu u Južnoafričkoj Republici još u julu 2015. godine kada ga je napala ajkula dugačka tri metra. Celi stravičan događaj prenosio se uživo.

Tokom napada, Fening je bio ispod vode devet sekundi, strahujući za svoj život. Srećom, uspeo je da se odbrani od ajkule i pobegne na sigurno. “Osećao sam se kao da sam dosegao vrhunac u pravo vreme, moje telo se osećalo dobro i da, bio sam stvarno uzbuđen“, izjavio je nakon napada.

Ali to se uzbuđenje ubrzo pretvorilo u krajnji užas kada je ogromna ajkula prišla Feningu s leđa.

„Ajkula je došla do mene. Moja daska je bila iskošena i ajkula je samo došla. Glavna leđna peraja bila je tamo, a mogao sam da vidim bočnu peraju i mogao sam da vidim gde prelazi iz sive u belu. Tada sam shvatio, o da, ovo je… ovo je stvarno, jako loše.“

Fening se nekako uspeo da se odbrani od morske nemani, udarivši je šakom, i vrati se na bezbedno. U intervjuu 2020. godine rekao je da se oseća ‘izuzetno srećnim’ što su stvari ispale kako jesu.

“Kao surfer imate ajkule stalno na umu, ali nikada ne mislite da će se to dogoditi vama. Smatram se izuzetno srećnim. Još uvek imam flešbekove kako dolazim iznad vode i čujem pljuskanje“, rekao je pre tri godine.

Neverovatno, Feningov susret sa smrću nije ga odvratio od surfovanja i samo nedelju dana nakon napada već je bio na moru. Na kraju je došao do drugog mesta u takmičenju u kojem je učestvovao u vreme napada, što je prilično impresivno kad se sve uzme u obzir, prenosi Klik.hr.

Fing enje čak pristao da se nađe licem u lice ajkulama za dokumentarac National Geographica Save This Shark gde je ronio u kavezu. Tada je objasnio: “Nisam znao kako bih reagovao kad bih video ajkulu… ali morao sam da se izlečim i vidim jesam li preboleo noćne more koje sam imao. Teskoba i nervoza se vraćaju i ja lično nisam znao kako će to ići, ali oni su tako neverovatna stvorenja. Sinulo mi je koliko su ajkule važne, s razlogom vladaju okeanom. Tako mi je drago što sam to uradio“, rekao je posle ponovnog susreta ovaj surfer.

