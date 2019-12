Kao u najskupljem hotelu: Pogledajte kako izgleda let od 60.000 evra (video)

Jedan avio prevoznik iz Abu Dhabija nudi najskuplju kartu na svetu koja košta kao dvosoban stan u Beogradu.

Za cenu karte od preko 60.000 evra ili čak 7 miliona i 200 hiljada dinara dobićete lični apartman od 125 kvadrata koji se nalazi na gornjoj strani njihovog aviona i namenjen je samo za jednu do dve osobe. S najskupljom avionskom kartom dolaze raskošni bračni krevet, vrhunska hrana i piće, pa čak i batler.

Ova usluga dostupna je od 2014. godine, a važi samo za nekoliko ruta.

Šuška se da karte koštaju i do 52.000 funti, ali u zavisnosti od rute kojom putujete, cene mogu biti mnogo jeftinije. Na primer, od londonskog Hitroa do Abu Dabija možete pronaći povratne karte za otprilike 12.900 funti za jednu osobu ili 19.500 za dve. Poređenja radi, ista ruta kod najjeftinijeg prevoznika košta oko 370 funti po osobi, prenosi The Sun.

Nedavno je svoje iskustvo podelio poznati jutjuber Kejsi Neistatu, koji je dobio besplatno putovanje od kompanije. On je otkrio da putnici za apartman The Residence dobiju ličnu pratnju, što znači da mogu ući pre ostalih putnika. Pri ulasku vam stjuardese uruče slušalice, pidžamu i dodatnu odeću ako namjeravate da idete u privatni salon za opuštanje.

Usluga se može meriti s onom u hotelu s pet zvezdica, što pokazuje i video koji je Kejsi snimio tokom leta koji je pregledan preko tri miliona puta. U njegovom obilasku apartmana, osim ranije navedenih stvari, vidimo kožna sedišta za opuštanje, mini bar, ogromni TV i ličnog batlera koji vas poslužuje sa srebrnog tanjira.