Kapa dole: mladić iz BiH napravio aplikaciju za pomoć siromašnima (video, foto)

Dalibor Matijević iz Šimića pored Banjaluke napravio je aplikaciju koja radi kao savremeni Robin Hud – uzima od bogatih i daje siromašnima. I sam Matijević poigrao se rečima, pa je aplikaciji dao ime ‘Robin Food’, prenosi Avaz.

Reč je o aplikaciji koja spaja one koji imaju previše hrane s onima koji je nemaju uopšte ili s humanitarnim organizacijama koje hranu dostavljaju onima kojima je ona najpotrebnija.

Matijević je tako preko noći postao ‘junak koji pomaže siromašnima’, junak koji se bori za one koji su najugroženiji i koji nemaju ni elementarne uslove za život, prenosi portal Samopozitivno.com.

On je ovaj proizvod razvio u Sloveniji.

Hrana koja se nalazi na aplikaciji ‘Robin Food’ jeftinija je od one u prodavnicama i do 50 posto, a Matijević ističe da postoje i oni artikli koji su sniženi čak i za 90 posto, što je i te kako značajno za one koji su svakog dana gladni.

(Samopozitivno.com, Danas)