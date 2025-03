Kažu da je dobro pojesti prvu ljubičicu koju vidite u proleće: Evo šta se krije iza narodnog verovanja

Narodna verovanja o proleću za koja mnogi nisu čuli

Čovek je oduvek težio da da dublji smisao svemu što ga je okruživalo. Tako se i danas zadržalo verovanje da detelina sa četiri lista donosi sreću, ali to nije sve što se tiče deteline.

Kada je reč o deteline veruje se da su srećne one sa 4, 6, 8 i 9 listova. Što je više listova to je više sreće. Nesreću donose deteline sa 5 i 7 listova, pa ukoliko ih pronađete, trebalo bi odmah da ih uništite. Više sreće donese ona detelina koju slučajno nađete, nego one koje namerno tražite.

Kad pronađete srećnu detelinu treba da je otkinete noktima ili zubima, da je staviti u svilenu maramicu i da je nosite uz srce, a da o njoj nikome ne pričate. Najveću sreću donosi detelina sa devet listova, ali je veoma retka, a nosi se uz sebe i noću i danju.

Kada su u pitanju vesnici proleća, jedno interesantno verovanje vezuje se baš za ljubičicu. Tako prvu ljubičicu koju u proleće nađete, treba da pojedete jer je to način da privučete ljubav. Ako to uradite, vaši najbliži će vam biti i više nego naklonjeni čitave godine, a svađe i rasprave će izostati.

Još jedno narodno verovanje vezuje se za ptice, a to su upravo rode, koje na proleće naseljavaju naše krajeve.Ako vam se desi da vidite rodu da mirno sedi ili stoji na krovu vaše kuće, u kuću će vam se useliti mir i sreća. Kad čujete rodu da klepeće, imaćete štete u kući.

