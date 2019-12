Klimatolozi upozoravaju: Otapanje leda ugroziće dve milijarde ljudi

Otapanje leda na planinama ugroziće u budućnosti oko dve milijarde ljudi, upozoravaju klimatolozi, napominjući da se led na najvišim planinskim vrhovima topi velikom brzinom.

Smanjivanje planinskih površina pod snegom i ledom najviše je u evropskim skijalištima koja zavise od veštačkog snega i umesto zimskih postaju letnja odmarališta.

Švajcarska vlada navodi da je poslednjih deset godina broj skijaša u Alpima pao za oko 24 posto. Do kraja 21. veka, količine snega na skijalištima najverovatnije će pasti na manje od 50 posto sadašnje količine, a staze ispod 1.500 metara nadmorske visine mogle bi da ostanu potpuno bez snega, navodi list Nejčr (Nature).

Stručnjaci navode najvažnije planinske regije koje imaju ogromne količine vode u obliku snega i leda. U planinskim lancima ima ih više nego bilo gde u svetu, osim na Arktiku i Antarktiku.

Na njima se nalazi više od 200.000 lednika, kao i visinskih jezera i močvara. Kako se led i sneg tope, voda se postepeno oslobađa i puni vodotokove reka i jezera ključne za život oko 1,9 milijarde ljudi, što je oko 20 posto današnjeg stanovništva na Zemlji?!

U novoj studiji posebno se izdvajaju četiri najveća sistema na četiri kontinenta – u Aziji, Evropi, Severnoj Americi i Južnoj Americi. Najveći, najvažniji, ali i najugroženiji je azijski sistem basena koji se snabdevaju vodom iz regije u kojoj se nalaze masivi Himalaji, Karakorum, Hidukuš i Ladak. Od njega direktno zaisi više od 200 miliona ljudi uglavnom u Avganistanu, Kini, Indiji i Pakistanu.

U Evropi su to Alpi i uz njih vezani baseni Rone, Po, Rajne i Crnomorskog sliva…Od njih zavisi oko 70 miliona ljudi. U Severnoj Americi to su planine severnoameričkih Kordiljera koje vodom snabdevaju brojne reke i od njih zavisi oko 14 miliona ljudi. U Južnoj Americi to su Andi i južnoamerički Kordljeri od kojih zavisi oko osam i po miliona ljudi.

Planine se zagrevaju dva puta brže od ostatka sveta. Tokom sledećih 100 godina klimatske promene delovaće na pitku vodu za ljude, na vodu za proizvodnju struje i vodu za poljoprivredu, upozoravaju klimatolozi.