Klinci prave milione, a roditelji misle da igrice zaglupljuju (video)

Gejming, gejmeri, elektronski sport, esport, igrice… termini za koje ste do sada verovatno već čuli, ali sigurno niste upoznati sa njihovim potencijalom.

Video-igrice datiraju još iz prošlog veka, kada su pravljeni prvi računari i prve konzole. U 2021. godine igrice su vam na dohvat ruke i i dalje prevashodno predstavljaju vid razonode i zanimacije. Ali, to je samo deo.

Gotovo od početka 21. veka video-igrice se igraju zbog – novca, koji će biti predmet analize prvog od tekstova u kojem ćemo pokušati da vam približimo čari popularnog elektronskog sporta (esporta).

One su razvile novi termin pod imenom esport, koji je u jednom trenutku čak i razmatran kao potencijalna disciplina na Olimpijskim igrama.

Razlika između gejminga i esporta je ta što vi kao gejmer samo igrate igrice, dok kao neko ko se bavi esportom bukvalno zarađujete novac kao da ste fudbaler, košarkaš, teniser…

Dakle, početkom 21. veka roditelji su na igranje igrica gledali kao na nešto čime se njihova deca zamlaćuju, nešto zbog čega im popuštaju ocene u školi, nešto čime se „zaglupljuju“.

Već početkom 2010-ih godina jasno se moglo videti da gejming prerasta u ozbiljnu karijeru, a sada cifre koje možete da zaradite kao profesionalni igrač kantera (Counter Strike: Global Offensive), LoL-a (league of legends) ili neke druge igrice prevazilaze novčane naknade u velikom broju tradicionalnih poslova.

Hrvatski igrač LoL-a Luka „Perkz“ Perković je dospeo na naslovne strane medija krajem prošle godine jer je iz ekipe G2 prešao u Cloud9 u tada verovatno najvećem transferu u istoriji esporta.

Iako zvanična cifra nije objavljena, mediji su preneli da je američki gigant za 22-godišnjeg Luku platio obeštećenje u visini od pet miliona dolara.

We are bringing the most accomplished and most impactful Western player in the history of League of Legends to #C9LoL. Watch him.

Welcome to Cloud9, @G2Perkz. #C9WIN

Full video: https://t.co/keBeuRh2ip

Read more: https://t.co/9Jov1CrFYC pic.twitter.com/UpILrPSzx1

— Cloud9 (@Cloud9) November 20, 2020