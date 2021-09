Knjige samopomoći koje će vam promeniti život

Mislim da self-help knjiga nikada nije bilo više nego sada. Na svakom koraku su naslovi koji vas ubeđuju da mislite pozitivno, one koje nude par koraka do sreće, zdravlja ili prijateljstva i naravno nju ejdž propovedanja koja zahtevaju da stalno vibrirate. U moru takvih tekstova, čovek se lakše potpuno izgubi nego što pronađe rešenje za kojim traga. Zato smo izabrali četiri naslova posle kojih ćete zaista nešto shvatiti i koji vam istinski mogu biti od koristi.

„E, zabole me – suptilna umetnost življenja“, Mark Manson

Ova knjiga je za sve one koji se svakodnevno preispituju, preterano analiziraju i shvataju sve lično. Pored njih, voleće je i svi oni kojima je dosta svakodnevnih „razmišljaj pozitivno“ fraza, jer autor i sam kaže: „E, zabole me za pozitivno razmišljanje. Da budemo iskreni to tupljenje je neopevana budalaština i to mora da bude jasno“.

Manson kaže da su učenja u stilu „sve što vam se dešava sami ste sebi privukli“ pokvarila čitave generacije: „Ne mogu baš svi da budu izvanredni, u društvu postoje pobednici i gubitnici, a to ponekad nije fer i nije vaša greška“.

Ova knjiga vas podstiče da prosto budete svoji. Ne neverovatno uspešni, nepogrešivi, stalno pozitivni, već „obični“, jer je to samo po sebi sjajno. Čitajuči ove stranice, shvatićete šta je ono što je stvarno važno za vas i šta je ono što vi istinski želite, a ne ono što je društvo nametnulo kao meru za uspeh i sreću.

„Nemoj se nadati životu bez problema. Ne postoji takva stvar. Umesto toga, nadaj se životu punom dobrih problema.“

„Četiri sporazuma“, Don Migel Ruiz

Mnogi kažu da je ova knjiga alfa i omega kada je rad na sebi u pitanju. Autor knjige je potomak drevnih Tolteka i dolazi iz porodice u kojoj je njegova majka bila isceliteljka, a deda šaman. Nakon jedne saobraćajne nesreće on počinje da istražuje toltečka učenja i odlučuje da svoja saznanja podeli sa ljudima i povede ih putem pronalaženja ličnih sloboda. Jednom kada razumete i uvrstite četiri sporazuma iz knjige u svoj život – tada za vas počinje jedno lepše i lakše bivstvovanje na Zemlji.

„Jedini razlog zbog kojeg patite jeste što ste to sami izabrali. Ako dobro pogledate svoj život, pronaći ćete mnogo razloga da patite, ali nećete naći nijedan dobar razlog da to činite. Isto važi i kada je u pitanju sreća. Sreća je stvar vaše odluke i izbora isto kao i patnja. Ova naizgled jednostavna četiri sporazuma mogu da vam potpuno preokrenu dosadašnje poglede na život. Preokrenite sve u svoju korist.“

“Ljudski um je kao plodno tlo na koje neprestano padaju semenke. Te semenke su mišljenja, ideje i koncepti. Kada posadite jedno seme, jednu misao, ona počinje da raste. Reč je kao semenka, a ljudski um je tako plodan! Jedini problem jeste u tome što on suviše često postaje plodno tlo za seme straha.”

„Atomske navike“, Džejms Klir

„Atomske navike“ je knjiga koja do detalja objašnjava navike koje ste stekli. Nekada je toliko teško promeniti jednu lošu naviku, a kroz ovu knjigu ćete shvatiti da nije problem u vama, već u vašem sistemu. Mnogo ljudi ima problem sa motivacijom, odnosno sa kontinuitetom u radu kada motivacije nema i to je uzročnik mnogih neuspeha.

Atomske navike će preoblikovati način na koji razmišljate o napretku i uspehu i dati vam alate i strategije koje su vam potrebne za transformaciju vaših navika – bilo da ste tim koji želi osvojiti prvenstvo, organizaciju koja se nada da će redefinisati industriju ili jednostavno pojedinac koji želi prestati pušiti, izgubiti težinu, smanjiti stres ili postići neki drugi cilj. Vrlo konkretno i jednostavno napisana, ova knjiga je pravi vodič ka promenama.

„Svaka vaša akcija je glas za osobu koju želite da postanete. Nijedan glas sam za sebe neće transformisati vaša uverenja, ali kako se glasovi povećavaju, tako se povećavaju i dokazi o vašem novom identitetu.“

„Moć sadašnjeg trenutka“, Ekar Tol

U vremenu kada se ljudi samo trude da izvrše obaveze za taj dan i ništa ne preskoče, često zaboravimo da budemo prisutni u sopstvenom životu. Ova knjiga je jedna od onih koje bi trebalo pričitati svake godine jednom.

„Moć sadašnjeg trenutka“ objašnjava kako da isključite autopilota u svom životu i počnete suštinski da uživate u svemu što radite. Kroz celu knjigu nailazimo na određene vežbe i uputstva koja nam pokazuju kako da otkrijemo „lepotu, spokojstvo i lakoću“ koji dolaze kada prosto stišamo svoje misli i gledamo svet pred sobom u sadašnjem trenutku.

„Mnogi ljudi žive sa mučiteljem u svojoj glavi, koji ih neprestano napada i kažnjava, isisavajući njihovu životnu energiju. On je uzrok neverovatne bede i nezadovoljstva, kao i bolesti.”

Budite pažljivi prilikom izbora literature, razmišljajte i ne prihvatajte sve zdravo za gotovo. Na kraju dana, najbolje utrošeno vreme jeste ono koje ste iskoristili da radite na sebi.

