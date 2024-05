Ko je glava kuće, muškarac ili žena: Brakovi ne bi pucali kada bi smo razumeli definiciju

Porodični psihoterapeut Nebojša Savić otkrio je šta zapravo znači „glava kuće“ i ko treba da bude vođa porodice.

Ko je glava kuće, muškarac ili žena? Pitanje koje zvuči tako jednostavno, a izaziva veliku polemiku u društvu. O ovoj temi su u „Jutru“ na Prvoj govorili porodični psihoterapeut Nebojša Savić, spisateljica Milijana Barjaktarević i influenserka Nataša Kovačević. Prema rečima porodičnog psihoterapeuta, danas mnogi pogrešno razumeju definiciju „glave kuće“.

„Meni se čini da je ta tema baš aktuelna, da se o njoj mnogo diskutuje i da ima mnogo oprečnih stavova. Ja sam u svojoj primarnoj porodici naučila da je otac glava kuće, a majka vrat“, rekla je Nataša Kovačević, dok je spisateljica istakla da se zalaže za ravnopravnost. „Ja sam za ravnopravnost, nema tu ‘ko kosi, ko vodu nosi’. Mislim da sve stvarno treba da bude podjednako. Ja otkako sam sama, radim i muške i ženske poslove. Ne treba mi muškarac, meni treba samo majstor“, rekla je Milijana.

Reč stručnjaka

„Ovo pitanje uglavnom nikada ne pokreću parovi koji su jako srećni i zadovoljni u svom braku. To je za njih manje bitna stvar. Nekim drugim stvarima daju prioritet, ali naravno da uvek treba da postoji neko ko treba da preseče kad se ne slažete u svemu. Ono što sam ja nasledio i što mislim da je nasleđe na našim prostorima, jeste da je muškarac glava kuće. Meni to nije sporno, ali je sporan način na koji se to tumači i primenjuje. Jako često ljudi misle da, ako je neko glava kuće, on ima vlast i odlučuje o svemu, postavlja se kao diktator i tako da su svi ostali tu da njega služe. To je potpuno pogrešno“, objasnio je porodični psihoterapeut Nebojša Savić.

Šta tačno znači „glava kuće“?

„Glava kuće sa sobom prvo nosi odgovornost – odgovornost muškarca za dobrobit žene, za decu, za kuću. Mislim da kada bi ljudi ispravno razumeli šta znači biti vođa porodice ili glava kuće, ne bi se toliko takmičili. Takođe mislim da u poslednje vreme mlađi bračni parovi upadaju u zamku, a to je da brak doživljavaju kao trku i borbu za moć.

U praksi znači ovako – muškarac je vođa, ali on je tu da se brine za dobrobit svoje porodice, na prvom mestu svoje žene. U jednoj porodici najvažniji je odnos između muškarca i žene, pa tek onda odnos sa decom. To je čovek koji je sposoban da zna šta se dešava u životu njegove dece, kako se oseća žena, da čak stavlja potrebe članova porodice ispred svojih“, objasnio je Nebojša Savić i otkrio da sve više muškaraca traži savete od psihoterapeuta.

„Bavim se bračnim savetima 18 godina. U početku su 85 odsto klijenata bile žene. One prvo primete problem i otvorenije su za rešavanje problema. Sada, recimo tri do četiri godine pre korone, muškarci su odjednom počeli da preuzimaju inicijativu i da traže pomoć. Mlađe generacije su mnogo otvorenije i ne čekaju da stvar dođe do kraja. Mnogi ljudi koji dođu na početku problema, njima samo treba dodatna edukacija“, otkrio je Nebojša Savić.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.