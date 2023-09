Ko uradi ovo pre spavanja, ispuniće mu se želja i dobiće odgovor na pitanje koje ga muči

U životu se često događa da za neke situacije nije lako pronaći pravo rešenje, javlja se sumnja ili se dvoumite oko pravog izbora. Nekad, jednostavno, ne znate kako da postupite. Ako želite da iskušate jednu neobičnu tehniku nalaženja odgovora na pitanje koje vas muči, metoda “Čaša vode” vam u tome može pomoći.

Autor metode, Jose Silva, postao je poznat širom sveta zahvaljujući razrađenom kompleksu psiholoških treninga, samopomoći i meditacije pod nazivom Silva metoda, čiji je osnovni “sastojak” ljudska intuicija.

Jose Silva tvrdi da ako budete koristili ovu tehniku, moći ćete da aktivirate “treće oko”, kako bi ga koristili u različitim situacijama. Koristeći tehniku “Čaša vode” programirate podsvest na lako rešavanje svojih izazova.

U početku je ova tehnika bila konstruisana tako da čovek može samostalno i brzo pronalaziti izlaz iz teških situacija. S vremenom se shvatilo kako se ona može koristiti i za ispunjenje određene želje putem naredbe.

Metoda se pokazala posebno efikasna kod poteškoća u odnosima.

Tehnika “Čaša vode” Jose Silva

Pre nego što pođete na spavanje, sipajte vodu u čašu.

Sada treba u sebi ili na glas formulisati svoje pitanje ili želju. Obavezno formulišite precizno. Izbegavajte neodređenost i ne koristite izraz “ne”.

Na primer, pitanje: “Zašto ne mogu pronaći novac za otvaranje posla?”, nije dobro. Pravilno bi bilo: “Na koji način mogu doći do novca za otvaranje posla?” Ovo je primer pozitivnog, preciznog i konkretnog pitanja.

Ili: “Sada tražim rešenje problema kako brzo i lako ostaviti pušenje?” Ili “Koje je za mene najpovoljnije rešenje kupovinu stana (automobila ..)?” Ili “Kako brzo i lako pronaći posao u toj i toj struci? “ili” Kako rešiti tu i tu situaciju sa svojim suprugom (ćerkom, sinom)”…itd.

Uzmite čašu vode u ruke, koncentrišite se, zatvorite oči podignuvši očne jabučice malo nagore i popijte pola čaše vode, ponavljajući pri tom u sebi:

“To je sve što je potrebno uraditi za rešavanje moje situacije.”

Preostalu polovi čanuše vode poklopite i idite mirno na spavanje.

Ujutro popijte preostalu vodu zatvorenih i na gore podignutih očiju. Zahvalite Bogu i svojoj intuiciji, bez obzira jeste li već dobili odgovor ili još niste. Ponovite svoje pitanje (nemojte menjati redosled reči) koje ste postavili prethodno veče i frazu u mislima – “To je sve što je potrebno učiniti za rešavanje moje situacije”.

Ako vam se odgovor nije javio do jutra, budite strpljivi i pričekajte nekoliko dana, odgovor može doći u obliku spontane misli ili situacije koja će biti nagoveštaj u kom se pravcu treba kretati. To može biti nečiji poziv, članak, pesma, knjiga, neočekivani susret … sve to može biti ključ za rešavanje vaše situacije.

Zašto je ova tehnika efikasna?

Mnogi su upoznati s činjenicom da voda ima pamćenje, odnosno poseduje sposobnost primanja, pamćenja i kodiranje informacije, dakle kroz vodu se može uticati na podsvest. Ljudsko telo, uključujući i mozak, sastoji se od više od tri četvrtine vode.

Voda ne samo što može uticati na podsvest, već i na organizam, što su dokazala brojna istraživanja. Pomoću vode se može podmladiti i isceliti ljudski organizam.

Jose Silva je objasnio da kad čovek pije vodu, a oči su mu zatvorene, moždana aktivnost se povećava i mozak kao da pokušava da “proračuna” šta ste vi to progutali. Takva povećana aktivnost, otvara put za efikasni programiranje.

Fenomen pamćenja omogućava vodi da čuva podatke. Voda podseća na novi disk na kojem možete staviti bilo koji podatak.

Pomoću čaše vode, po Silva metodi, moguće je, ne samo pronalaziti rešenja svojih problema, nego s uspehom ispunjavati i želje. Poenta je u programiranju sopstvenog mozga i prenosa njemu željene namere, uputstva.

Silva napominje da je za svako novo pitanje ili želju, potrebno ponoviti tehniku.

Možda ćete biti skeptični po pitanju delotvornosti ove jednostavne metode, ali veliki broj ljudi je često koristi u praksi.

Probajte i na sopstvenom iskustvu se uverite ili razuverite u njeno delovanje.

Kako je moguće pronaći odgovore u snu, bez ili sa metodom Čaša vode?

Autsajderu to može izgledati kao da neko doslovno sanja rešenja za situacije. Međutim, ono što se zaista događa jeste da osoba koja je vešta u tome, privremeno iz svoje jednačine ukloni svoj preterano svesni um, a zatim mobilizuje moć svog podsvesnog uma kroz moć određenog pitanja.

Pitanja su ključna. Pitanje je bolje od mišljenja ili afirmacije za pronalaženje kreativnih rešenja. Pozitivne afirmacije mogu biti vrlo efikasne za menjanje programiranja u našoj podsvesti, ali to ne šalje naredbu da se nešto učini: da se traži i povezuje.

Dobra pitanja pozivaju na delovanje i širenje. Podsvest voli da stvara veze i voli kada ima šta da radi, a voli i dobra pitanja.

Ako pošaljemo pitanje “kako se mogu osećati manje umorno sve vreme?” – to je negativno pitanje. Fokus je na osećaju umora, tako da je to ono što govorite računaru – da se usredsredi na to. Rezultirajuće misli i osećanja odražavaće taj fokus. Umoran, umoran.

Pitanje treba preformulisati: “Kako se mogu napuniti energijom ove nedelje?” Fokus je pozitivan, na energiju i osećaj energizovanosti, a rezultati će stići. Postavljanjem određenog vremenskog okvira npr. ove nedelje ili sutra postavljate lepe parametre kako bi vaša podsvest mogla da se igra.

Na isti način na koji mašina ne rasuđuje ili prosuđuje, već samo sledi zadatak koji mu je postavljen, tako nekako funkcioniše i podsvesni um.

Zaista jednostavan primer toga je kada se pokušavate da se setite nečijeg imena. Jednostavno pitanje “kako se zove?” poslato je iz svesnog u podsvesni um, gde naš pretraživač deluje do tri sata kasnije, i npr. dok se tuširamo, setimo se.

Prvobitna situacija je prošla, ali podsvesna “mašina” je radila kako bi pronašla odgovor, dok je naš svesni um radio druge stvari. Sada dok radimo nešto što ne uključuje visoke stepene angažmana mozga, poruka može proći.

Odmak je neophodan

Kada se držimo naših problema u svesnom umu, to može uzrokovati stres i frustraciju. Zapravo, ne iznenađuje: potrebne su mu opcije i prostor za razmatranje odluka ili uvid u to.

U osnovi, morate se odmoriti! Možda zvuči iznenađujuće kad kažemo da ako želite da pronađete rešenje da treba da prestanete da svesno radite na tome. Zapamtite: Arhimed nije imao svoju “Eureku” trenutak pre nego je ušao u kupku, već nakon što se opustio u toj kupki.

Šerlok Holms je igrao šah ili svirao violinu kad je hteo da dobije odgovore. Koliko je puta Artur Konan Dojl uradio nešto slično dok je dopuštao svom umu da ga prožmu priče i ideje?

Uzimanje pauze omogućuje da se oslobodimo pritiska u mislima. Odmoriti se da bi bili produktivniji.

Za Edisona se kaže da nikada nije zaspao, a da prethodno nije postavio pitanje podsvesti.

Redovno bi odremao kada bi se suočio s problemom. Poznat je po tome što je dremao u svojoj stolici držeći dve metalne loptice u rukama, koje bi ispustio kada bi zaspao i one bi ga probudile. Odgovor ili uvid često bi se pojavio nakon buđenja.

Albert Ajnšatjn, Leonardo da Vinci i Nikola Tesla takođe su bili poznati po svojoj navici dremanja.

Kratki prekidi u radu osvežavaju energetske razine i dopuštaju da podsvesni um sjaji. Podsvest ne spava, tako da kratak trenutak dremanja efikasno oslobađa fokus svesnog uma na subjekt tako da “motor” može uraditi ono što najbolje radi.

Dremanje je dobro, ali kao što smo već rekli – najefikasnije je postaviti pitanje noću, neposredno pre spavanja.

Dakle, bez ili sa Silva metodom pred odlazak u krevet, lepo i opušteno, pregledajte svoj dan i pošaljite pitanje ili uput svojoj podsvesti kako bi se igrala dok vi punite baterije.

Nove sinaptičke veze

Jedan članak o neuroplastičnosti objavljen u časopisu “Granice u neuronskim krugovima” objašnjava:

“Za vreme spavanja nastaju nove sinaptičke veze, a stare se veze “čiste”. To vam može omogućiti da vidite obrasce gde ih pre nije bilo.”

Veliki američki istraživač mozga Ned Herman je u svom radu na moždanim talasima potvrdio je da postoji nešto posebno u hvatanju vašeg mentalnog stanja nakon prvog buđenja.

“Tokom ovog ciklusa buđenja moguće je da pojedinci ostanu u theta stanju duže vreme od pet do petnaest minuta – što im omogućuje da imaju slobodan protok ideja o jučerašnjim događajima ili da razmišljaju o aktivnostima predstojećeg događaja. Ovo vreme može biti izuzetno produktivno i može biti razdoblje vrlo značajne i kreativne mentalne aktivnosti.”

Stari vedski mudraci i yogiji su to i te kako poznavali i u vedskim je spisima, kao i u Ajurvedi opisano da je vreme buđenja posebno značajno za naš um jer je tada atmosfera i naš organizam u sattvi ili modusu vrline, smirenosti i čistoće, a najpovoljnije vreme tokom dana za to je sat i po pre izlaska Sunca, tzv. vreme Brahma muhurte i ono se najbolje iskorišćava ako ga posvetimo meditaciji, molitvi, vizualizaciji i kontemplaciji. Ove tehnike nam omogućuju da razmišljamo iz drugačije perspektive i vidimo ono što pje nismo mogli da vidimo.

Možda nismo neki moćni yogi ili mudrac isposnik, Tesla, da Vinci, Edison ili Ajnštajn, ali ako barem pokušamo da se ugledamo na njihove dobre navike, definitivno ćemo poboljšati svoje, a nove navike vode do novih rešenja i novih životnih staza.

(Atma)

