Ko više zna o izolaciji od njih: Astronaut savetuju kako da se ne osećate zarobljeni u kući

Ko bi bolje mogao da zna kako izgleda mesecima biti zatvoren u skučenom prostoru od astronauta koji se nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Stuck in a cramped space? This astronaut has some advice. #ChrisCassidy #SmallSpaces #Isolation #AstronautTraining https://t.co/niopWsnDuV via @NatGeoScience pic.twitter.com/bItBhOISfg

Kris Kesidi ulazi u karantin – ali za NASA-inog astronauta koji se priprema za poletanje na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) to je samo deo rutine. Pandemija ili ne, NASA-ini astronauti su uvek izolovani dve nedelje pre lansiranja kako bi se osiguralo da ne nose neželjene viruse do svemirske stanice, proces koji NASA naziva „stabilizacijom zdravlja“. Svemirska agencija je takođe rekla da razmatra testiranje Kasidija i članova njegove posade na COVID-19 pre nego što polete, samo da bi bili sigurni da je sve u redu.

Kasidi, kapetan američke mornarice i bivši pripadnik SEAL-a, 9. aprila pridružiće se kosmonautima Anatoliju Ivanishinu i Ivanu Vagneru na ruskoj raketi Sojuz koja će biti lansirana na ISS. Trio će živeti i raditi na svemirskoj stanici šest meseci u okviru ekspedicije 63, kojom će komandovati Kasidi. Ovo će biti njegovo treće putovanje u svemir, nakon što je u orbiti zabeležio ukupno 182 dana tokom leta u svemirskom šatlu 2009. i boravka na Međunarodnoj svemirskoj stanici 2013. godine, piše Nacionalna geografija.

U telefonskom razgovoru iz Star Cityja u Rusiji, gde se Kasidi priprema za lansiranje, astronaut je pričao o svojoj misiji – i kako poremećaj poput pandemije COVID-19 može uticati na vreme koje će provesti u laboratoriju u orbiti.

Ovo će vam biti prvi put da se vraćate na Međunarodnu svemirsku stanicu od 2013. Čemu se najviše radujete u vezi s povratkom?

„Stvarno se radujem što ću videti poznata lica kako lebde kroz otvor. Jedva čekam da vidim Drua (Endru Morgan) i Džesiku (Meir) i da ih zagrlim. To je sjajan trenutak. Te emocije, osmesi i smeh, ako ih vidite na TV-u – znajte da su stvarni. Mi smo prijatelji, kolege i saradnici, ali takođe smo ljudi koji zajedno dožive nešto super. Tih prvih nekoliko sati, jedva čekam da to doživim.

Naravno, i gledanje kroz prozor je uvek fantastično, ali imaćemo ograničeno vreme predaje smene (pre nego što se Morgan i Meir vrate na Zemlju), pa želim biti s njima tih sedam dana pre nego što odu“.

"It's none like any other time in our lives as a generation."

NASA astronaut Chris Cassidy talks about what it's like to leave the planet for the next six months amid the #coronavirus pic.twitter.com/QxyHHDyVUp

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 19, 2020