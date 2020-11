Kobna sudbina milijardera: Još jedan naslednik pronađen mrtav (foto)

Muzičar Džon Gilbert Geti (52) pronađen je mrtav u hotelu u San Antoniju u Teksasu. Bio je naslednik bogatstva porodice Geti koje se procenjuje na više od pet milijardi dolara.

First Ann and now John Getty, passed within one month of each other. I am gobsmacked. Grandma son, father.

This is beyond heartbreaking and almost too much to bear. They will be sorely missed. 😭💔X 2 💔 pic.twitter.com/np0T5n0DnH

— Nicolette Resisting Since 2015. We Crushed Trump‼️ (@Erudita96) November 23, 2020