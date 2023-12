Koja je vaša idealna težina s obzirom na visinu i godine: Proverite tabelu

Mnogi žele da saznaju odgovor na pitanje koja je idealna telesna težina. On je poprilično jednostavan, a glasi ovako – ne postoji idealna težina. Drugim rečima, idealnu težinu ne možemo ujednačiti. Iako postoje različiti alati i kalkulatori koji dolaze do pobližeg odgovora, oni, zapravo, nisu pouzdani u svim slučajevima. Ti se alati uglavnom oslanjaju na faktore kao što su starost, visina i pol. Međutim, svako je drugačiji i nijedna formula ne može odrediti nečiju idealnu težinu, piše Citymagazin.rs.

Na primer, uravnotežena ishrana, vežbanje i druge životne navike mogu doprineti zdravlju pojedinca bez obzira na težinu. Međutim, pojedini istraživači ipak veruju da su gojazne osobe, koje još nemaju drugih zdravstvenih problema, pod povećanim rizikom od razvoja stanja povezanih s gojaznošću, kao što su metabolički sindrom i kardiovaskularne bolesti.

Jedan od alata koji pomažu u proceni idealnog raspona težine osobe je i indeks telesne mase (eng. BMI) koji meri težinu u odnosu na visinu prema jedinstvenoj formuli BMI = težina (kg)/visina2 (m2). Rezultat BMI-a Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) kategorizuje na sledeći način:

BMI manji od 18,5 ukazuje na pothranjenost.

BMI između 18,5 i 24,9 sugeriše zdrav raspon težine.

BMI između 25 i 29,9 može ukazivati na prekomernu težinu.

BMI od 30 ili više ukazuje na gojaznost.

Koja je idealna težina

Ovaj kalkulator računa idealnu težinu u odnosu na godine, pol i visinu. Temeljen je prema nekoliko naučnika koji su u periodu od 1964. do 1983. godine razvijali idealne proporcije. Takođe, navodi zdrav raspon BMI-a prema idealnoj težini, prenosi Avaz.ba.

Problemi s BMI indeksom

Indeks telesne mase je osnovna mera. Iako uzima u obzir visinu i težinu, ne uzima u obzir faktore kao što su:

mere struka ili kukova

proporcija ili raspodela masti

udeo mišićne mase

Navedeni faktori, naime, mogu i te kako uticati na zdravlje. Na primer, sportisti visokih performansi obično imaju mnogo mišića i malo telesne masti. Mogu imati visok BMI jer imaju veću mišićnu masu, ali to nipošto ne znači da imaju previše za svoju visinu. Još jedno ograničenje BMI-a je to što ne pravi razliku između ljudi različitih rasnih ili etničkih grupa.

Odnos struka i kukova

Ovaj odnos upoređuje veličinu struka s veličinom bokova. Visoki odnos povezan je s višim nivoima visceralne masti, masnoće u trbušnoj šupljini koja okružuje nekoliko glavnih organa. Iz tog razloga, spomenuto može biti koristan alat za razumevanje potencijalnih zdravstvenih rizika, a to potvrđuje i meta-analiza iz 2018., koja govori da visok odnos može izložiti ljude većem riziku od infarkta miokarda ili srčanog udara.

Kako izmeriti veličinu struka i kukova

Da biste izračunali svoj odnos, osoba treba da izmeri oko struka na najužem delu (obično neposredno iznad pupka), a zatim podeli ovu meru sa širinom svojih kukova (na najširem delu). Međutim, kao i kod BMI, merenja struka i kukova takođe imaju ograničenja. Naime, ova mera ne uzima u obzir ukupan procenat telesne masti osobe ili njen odnos mišića i masnog tkiva tačno. Osim toga, veličina tela nije direktna mera zdravlja.

Odnos struka i visine je još jedan alat za procenu veličine tela. Upoređuje obim struka osobe sa visinom. Prema studiji iz 2015. godine, veći obim struka je povezan sa lošijim holesterolom i krvnim pritiskom, čak i sa zdravim BMI. Iz tog razloga, ova mera može biti od pomoći u proceni zdravstvenog rizika kada se koristi sa drugim zdravstvenim merama. Možete ga izračunati tako što podelite veličinu struka sa svojom visinom.

Procenat telesne masti

Procenat telesne masti je težina masnog tkiva osobe podeljena sa njihovom ukupnom težinom. Ovo uključuje masti koje se nalaze u mnogim različitim delovima tela. Telesna mast je neophodna za funkcionisanje ljudskog tela. Pojedincu su potrebne esencijalne masti za preživljavanje, koje su ključne za razvoj mozga, koštane srži, nerava i membrana. Druge vrste masti štite unutrašnje organe u grudima i stomaku, a telo ih može koristiti za energiju kada je to potrebno.

Preporuke

Pored približnih smernica za muškarce i žene, idealan procenat ukupne telesne masti može zavisiti od tipa tela ili nivoa aktivnosti osobe. Prema Američkom savetu za vežbanje, ovo su očekivani rasponi telesne masti za odrasle:

Sportisti – šest do 13 odsto za muškarce, a 14 do 20 odsto za žene

Ne-sportisti u dobroj formi – 14 do 17 odsto za muškarce i 21 do 24 odsto za žene

Prihvatljiv odnos – za muškarce je od 18 do 24 odsto, a za žene od 25 do 31 odsto

Gojaznost – kod muškaraca se smatra da li je 25 odsto ili više, odnosno 32 odsto ili više za žene

Tipično, gojaznost je povezana sa visokim procentom telesne masti. Prekomerna težina i gojaznost mogu da vas izlože većem riziku od stanja kao što su:

dijabetesa

bolest srca

visok krvni pritisak

udar

Kako izmeriti telesnu masnoću

Najčešći način merenja procenta telesne masti je korišćenje kožnog nabora uz pomoć čeljusti, hidrostatičkog merenja, bioelektrične impedanse i drugih. Iako ništa od ovoga ne može dati potpuno tačno očitavanje, procene mogu biti dovoljno bliske da ponude razumnu procenu.

Idealna telesna težina može značiti različite stvari različitim ljudima. Indeks telesne mase, odnos struka i kukova, struka i visine i procenat telesne masti su četiri načina za procenu statusa težine. Kombinovanje njihovih rezultata može biti najbolji način da se dobije tačna ideja o tome da li se nečija veličina tela smatra umerenom. Međutim, sama veličina tela ne daje potpunu sliku o zdravlju osobe. Svako ko je zabrinut za svoju težinu, veličinu struka ili sastav tela treba da razgovara sa lekarom o svom zdravlju i kako da upravlja potencijalnim faktorima rizika.

