Koja je vaša idealna veličina? Evo kako da pravilno izmerite grudi i odaberete brushalter

Može se reći da je jedno od večitih pitanja žena,upravo koja im je prava veličina grudnjaka. Da li nosite 32A, 34C, 38DD, šta je A, šta je DD… Bilo da imate velike, male, kruškaste, jabučaste, dobro je da znate pravu veličinu.

Iako pogrešan grudnjak možda ne deluje kao bitna stvar, može izazvati neke stvarne fizičke probleme. Stručnjaci kažu da grudnjaci koji su preuski, mogu oštetiti tkivo dojke i čak uzrokovati teškoće sa disanjem. Neadekvatna podrška može dovesti do bolova u vratu, ramenima i leđima, kao i do ukočenosti živaca. Takođe, postoji tvrdnja da pogrešan izbor brushaltera utiče i na čvrstinu grudi, odnosno, da može da dovede do toga da ranije krenu da “vise”, piše Objektiv.

Po pisanju časopisa Glamour, bez obzira na broj koji smatrate da predstavlja veličinu grudnjaka, postoji velika šansa da pogrešite. Pitajte bilo kojeg fitera, odnosno, majstora za podešavanje grudnjaka i on će vam sigurno reći da većina žena odlazi sa grudnjakom drugačije veličine od one s kojom su došli.

Pa da počnemo! Bilo bi dobro da imate veće ogledalo, krojački metar i da nosite pamučni, nepostavljeni brus.

Najpre izmerite obim rebara,tačnije, deo ispod donje trake vašeg topa. Ovo je vaše merenje obima.

Izmerite obim grudi preko leđa i najpunijeg dela dojki. Ukoliko će vam biti lakše, koristite bradavice kao smernice. Metar bi trebalo da ide od sredine leđa preko sredine grudi. Ovo je vaše merenje korpe.

Oba merenja zaokružite na najbliži celi broj.

Izračunajte veličinu tako što ćete oduzeti veličinu trake, odnosno obima (u prvom koraku) od veličine vaše korpe (u drugom koraku).Svaka inčna razlika je još jedna veličina čaše, na primer, 1 inč je jednak A, 2 inča jednak B, 3 inča jednak C….

Mi ne koristimo inč u merenju ali su univerzalne veličine pravljene po ovom principu. Dobro je znati da je jedan inč 2,54 cm.

Ako mislite da smo ovim završili sav posao, moraćemo vas razočarati. Ovo merenje će vam dati približnu veličinu grudnjaka što neće nužno biti potpuno tačno. To je zato što se grudi razlikuju ne samo po veličini, već i po obliku.

Kako do savršenog odabira

Nevezano da li ste se sami merili ili je to za vas uradio profesionalac, ne znači da će svaki brushalter te veličine da vam savršeno odgovara. Jedini način da se zaista veličina potvrdi i pokaže je upravo proba različitih modela. Jednom kada obučete grudnjak, moći ćete da utvrdite da li vam odgovara na pravim mestima, pružajući savršen nivo podrške.

Traka ispod grudi

Traka bi trebalo da stoji čvrsto i ravno. Bitno je i nikad ne zakopčavati brushalter na bliže kukice, jer će se tokom nošenja i pranja opuštati. Najidealnije bi bilo da sama traka nije labava jer vam u tom slučaju treba manja veličina. Najlakše ćete to proveriti tako što ćete pokušati da podvučete prste ispod. Ukoliko možete dva prsta da podvučete, nastavite dalje sa odlučujućim parametrima. A ako se mučite sa podvlačenjem, bolje bi vam legla veća veličina.

Bretele

Trake su ključni deo vašeg grudnjaka. Iako se smatralo dugo da su zategnuti kaiševi veća podrška, zapravo bi trebalo da udobno idu preko ramena, bez ikakvog usecanja ili klizanja. Obavezno proverite da li su obe strane jednako zategnute.

Žice

Ako testirate grudnjak sa žičanim ojačanjem, proverite da li se pravilno uklapa. Ovakav tip brushaltera trebalo bi da prati prirodnu krivu vaše dojke. Žice su tu da”usmeri” i drži grudi na pravi način. Ukoliko, što bi se narodski reklo “preliva”, definitivno vam je potrebna veća veličina. Isto važi i kad je situacija obrnuta – ukoliko postoji “rupa” između tkanine i grudi, probajte sa manjom veličinom.

Korpe

Ako su svi ostali elementi pravilno podešeni, korpe bi trebalo da savršeno prate liniju i oblik vaših grudi. Setite se znakova upozorenja koje smo gore spomenuli: bilo koje žuljanje, praznina ili neprijatno nalegnuće, krenite dalje i odaberite neki drugi model.

Sada uz pravilnu veličinu brushaltera, ne samo da dobijate bolju podršku, već ćete se osećati i seksipilnije a to je dvostruku dobitak.

