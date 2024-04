Koje donje rublje je najbolje: Jedna vrsta može biti opasna, zabranjena je u čak tri zemlje

Opšte je poznato da je pamučno donje rublje najbolji izbor za zdravlje intimnih područja. Mnogi ljudi, međutim, odlučuju da ignorišu ovaj savet zarad mode i biraju donji veš od satena ili čipke, piše BuzzFeed.

Međutim, tri zemlje, Rusija, Belorusija i Kazahstan, efektivno su zabranile čipkaste gaćice 2014. Ove vlade smatraju da je čipkasto donje rublje bez pamučne postave nehigijensko i opasno po zdravlje. Nakon ovih zabrana, izbili su protesti jer su žene tražile pravo da same biraju svoje gaćice.

Pamučno donje rublje je često najudobnija opcija, ali nošenje ima neke zdravstvene prednosti, rekla je dr Dženifer Angler, uroginekolog i koautorka knjige „Vodič za ženu kroz karlično dno: šta se tamo dešava Dole?“ Kako kaže, pamuk se smatra zlatnim standardom gaćica kada je reč o upijanju vlage i održavanju prostora čistim i svežim.

„Razlog zbog kojeg mnogi lekari preporučuju pamučne gaćice je taj što je pamuk veoma mekan, upijajući i prozračan materijal. Sintetički materijali kao što su spandeks i najlon mogu zarobiti vlagu i toplotu. To stvara idealno okruženje za rast bakterija i gljivica i izaziva razne infekcije“, rekla je dr Viktorija Skot, uroginekolog, dodajući da osobe sa određenim zdravstvenim problemima većinu vremena treba da nose pamučni donji veš.

„Ako ste skloni gljivičnim infekcijama, bakterijskoj vaginozi ili infekcijama urinarnog trakta, gaćice sa pamučnim umetcima mogu smanjiti rizik od njihovog razvoja“, opisao je doktor.

Ona dodaje da za osobe koje imaju suvoću vagine koja može da izazove bol, pamučne prepone mogu pomoći da se osećaju bolje i udobnije.

„Prekomerni rast gljivica može izazvati neprijatne gljivične infekcije. Kada bakterije počnu da rastu u tom području, to može dovesti do neravnoteže zdravih bakterija i izazvati bakterijsku vaginozu (BV), što dovodi do neprijatnog sekreta, a sve se to može lečiti antibioticima“, rekla je ginekolog dr Erika Montes, a prenosi Jutarnji.hr.

Uprkos rizicima, Skot kaže da nošenje gaćica od drugih materijala sigurno nije opasno za većinu ljudi. Pošto je ravnoteža vaginalnih bakterija različita za sve žene, mnoge mogu da nose donji veš bez pamuka bez ikakvih negativnih efekata.

Doktorka Kristini Grevs ističe da čipkasto donje rublje za neke ima svoje prednosti i da dobar par gaćica može biti mekan i udoban.

Montes podstiče svoje pacijente da razmisle o nošenju odgovarajućeg donjeg veša za godišnje doba i priliku. Čipkane gaćice mogu biti u redu u hladnoj zimi, ali mogu početi da stvaraju probleme tokom letnjih vrućina kada je znojenje češće.

Greves je objasnio da bi nošenje čipkanog donjeg veša u posebnim prilikama moglo biti u redu, ali redovnog dana ili tokom vežbanja možda ne biste želeli da rizikujete da iritirate svoje ženske delove.

Skot takođe preporučuje da ljudi skloni infekcijama ili nelagodnosti peru donji veš deterdžentom bez mirisa i izbegavaju omekšivače. Veličina gaćica je takođe važna jer mogu povećati rizik od infekcija i iritacija.

Prema dr Skotu, neki ljudi će nastaviti da razvijaju vaginalne infekcije ili iritaciju čak i nakon što nose pamučne gaćice. On im preporučuje da isprobaju gaćice od 100 posto pamuka.

