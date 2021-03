Koje promene se dešavaju u našem telu posle godinu dana rada od kuće?

Rad od kuće, iz udobnog kreveta, možda zvuči privlačno, ali kada od dušeka napravite kancelariju rizikujete da „pokupite” ozbiljne zdravstvene probleme – kako fizičke, tako i mentalne.

Za mnoge ljude rad od kuće ekvivalentan je radu u krevetu. Umesto ustajanja iz kreveta, oblačenja i odlaska na posao, dovoljno je da odemo do kupatila, umijemo se, uzmemo laptop i vratimo se pod toplo ćebe.

Prema novijim anketama, iznenađujuće veliki broj mladih ljudi je tokom pandemije svoj posao obavljao upravo u krevetu, što sa sobom vuče zdravstvene probleme.

Čak i ako ih sada ne primetite, neželjeni efekti ovakvog načina rada mogu da budu trajni i da se jave kasnije u životu, prenosi portal Dnevna doza lepog.

Ergonomska noćna mora

Stručnjaci kažu da, bez obzira na to da li imate mogućnost da izbegnete rad u krevetu ili ne, to svakako nije dobro za vaše telo jer je veoma važno da menjate položaj. Vrat, leđa i bokovi opterećeni su kada ste na mekanoj površini.

Veća je verovatnoća da će mladi ljudi postati žrtve ovih navika jer ih možda neće odmah osetiti. U zavisnosti od toga kakav način života ste vodili – zavisi i kolika će šteta biti kada ostarite.

Te bolesti mogu da uključuju samo glavobolje, a mogu se proširiti i na trajnu ukočenost u leđima, artritis, bolove u kostima, ligamentima i mišićima na vratu.

Sve je bolje od toga da nastavite sa lošim navikama! Zato, kad god možete – zaustavite se!

Kada godinu dana radite iz kreveta, ne uništavate samo svoje telo. To negativno utiče na vašu produktivnost i navike spavanja.

„Mi obično preporučujemo da krevet koristite za tri stvari – spavanje, seks i kada ste bolesni. I to je to“, rekla je za Rejčel Salas, neurolog i stručnjak za spavanje sa Univerziteta Džon Hopkins u Merilendu.

„Što više gledate TV u krevetu, igrate video-igre a manje spavate, vaš mozak uči da je u redu da radite bilo koju aktivnost u krevetu“, dodaje ona.

Higijena spavanja

Higijena spavanja je u suštini najbolja praksa koja se odnosi na boravak u krevetu. Na primer, nošenje pidžame noću je dobra higijena spavanja jer govori telu da je vreme da se isključi.

S druge strane, korišćenje telefona ili slanje mejlova u krevetu je loša higijena spavanja.

Dakle ako u krevet stavite računar, telefon, „Zum“, „Slak“ i sve što vas podstiče na to da ekran držite uključeni,m vaš mozak i telo prestaju da povezuju krevet sa odmorom.

I to je razlog zašto nas je pandemija dovela do „koronasomnije“, dodaje Salasova aludirajući na globalni skok problema sa nesanicom i poremećaje spavanja.

