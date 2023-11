Koje tajne krije broj vaše kuće? U domu koji nosi broj 4 česte su svađe, a jedan broj donosi slogu i ljubav

Kućni broj može biti izvor sreće, ali i izvor tuge i patnje

U numerologiji, čak i broj kuće u kojoj živite govori kakva je tu energija. Svaki broj ima jedinstveno značenje i snažan uticaj na ljude koji u tom domu žive.

Kako da izračunate vaš kućni broj?

Do ovog broja ćete doći prostim sabiranjem. Uzećete u obzir broj zgrade odnosno kućni broj, ako je u pitanju stambena zgrada, te broj stana u kome živite. Sve to ćete sabrati i svesti na jednocifren broj, a potom taj broj sabrati sa brojem svog bioritma. Tako ćete doznati kakva je energija u vašem domu, kakve uticaje ima na vas i kako da povećate dobru energiju.

Na primer:

Broj zgrade je 47 = 4 + 7 = 11 = 2

Broj stana je 4 4 + 2 = 6

Bioritam = dan + mesec rođenja

Na primer ako ste rođeni: 23. 09. 2 + 3 + 9 = 14 = 5

Na kraju saberete: 6 (broj zgrade i stana) + 5 (bioritam) = 11 = 2 (energije i aspekti doma)

1 – ovaj broj donosi oznaku individualnosti i originalnosti

Često su prisutne brojne ideje, započinjanja novih projekata, izazovi koji se postižu sa velikim uspehom. No, koliko je broj 1 sa finansijskog aspekta dobar, on donosi manje uspeha u emotivnom životu. Podstiče na usamljenost i kriticizam u odnosu na druge. Jedinica nosi i neodlučnost oko nekih važnih životnih odluka. Zato je dobro urediti kuću u tonovima zlatne, žute i tamnije zelene boje, jer one pojačavaju pozitivne uticaje.

2 – ovaj broj simbolizuje promene

U ovom domu retko je dosadno i monotono. Obično je to jednostavan dom sa dozom neurednosti i ležernosti. Dvojka podstiče ljubav, a ukućani često rade od kuće ili posao donose u dom. Njihovo interesovanje je u sferama tehnologija, putovanja, alternativne medicine ili ezoterije. Ovde može biti i brzopletih i pogrešnih poslovnih poteza, pa su u prilici da stalno počinju iz ispočetka. Pozitivne uticaje podstiču stalnim provetravanjem, sa puno svetlosti i bacanjem nepotrebnih stvari. U ovom domu su česti problemi sa vodom, na primer curi kazanče u kupatilu, a to je potrebno obavezno sanirati da time ne otiče novac, jer vole da troše.

3 – ovo su često perfekcionisti

Ljubazni su i odani prijatelji, duhoviti i pomalo ekstravagantni. Stavovi su im čvrsti po pitanju lične slobode i religije. Skloni su prekomernom trošenju. U njihovom domu dobrodošli su plavi tonovi i drvo čime se pojačavaju pozitivne energije. Moraju biti racionalni i praktični.

4 – komplikovano mesto za život

Simbol je konflikta gde se energije bore za stabilnost i promene. Četvorka ukućanima donosi osećajnost, duhovnost i pružanje pomoći bliskima. Ovo je mesto za izdržljive ljude sa velikom unutrašnjom snagom. Za njih je bitno da odrede prioritete.

5 – mesto harmonije i emocija

Društvenost je izražena, kao i smeh i komunikativnost. Ukućani su uspešni u poslovima. Sve prepreke mogu da prevaziđu ako se fokusiraju na prioritete. Ovo je i dom sa aspektima sitnih nepažnji, na primer gubitak ključeva, gašenje kućnih aparata. Predmeti od metala umanjiće uticaje koji nisu dobri.

6 – broj koji simbolizuje odlučnost i čvrste stavove

Energije su dvojake, pa je to dom ili skladnosti i tišine ili je pak mesto sa vikom i stalnim promenama. Broj 6 iz ljudi izvlači emocije krajnosti. U ovom broju ljudi su veoma kreativni i posvećeni hobijima koji ih relaksiraju. Da se pojačaju pozitivni uticaji, boje u uređenju doma trebaju biti žuta i zelena, a prostorija u kojoj se okupljaju udobna.

7 – broj sanjarenja i maštarija

Broj priziva na duhovnost, ali i ranjivost. Nekada može biti teško odvojiti stvarnost od mašte, pa će se ukućani isticati stavovima različitih od drugih. U ovom broju, ljudi su kreativni i time se ističu. Vole da imaju kućne ljubimce.

8 – simbol poštovanja, snage i postojanosti

Ukućanima donosi ugled, autoritet i slavu u nekom trenutku. Vrlo su odgovorni prema drugima, vole da ugode ljudima. Osmica im donosi i tradicionalne vrednosti, porodicu, prijateljstva, ljubav i rad.

9 – simbol velikih podela, različitih temperamenta i mentalnih sklopova

Ne nedostaje ukućanima inicijativa, znaju šta žele i direktno se trude da to i ostvare. Snalažljivi su, uspešni u svojim poslovima. No, dolazi i do povremenih napetosti i nejasnih odnosa ukućana, piše Astroportal, a prenosi Najžena.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.