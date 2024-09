Koliko ćete imati ljubavi, novca i uspeha? Dovoljno je samo da zamislite 3 broja!

Podsvesno biranje brojeva može da vam otkrije vaše karakteristike ali i šta vas čeka u oblasti ljubavi, novca i uspeha!

Koncentrišite se na oblast koju ste izabrali (ljubav, novac ili uspeh), a onda spontano, u mislima izaberite tri broja do devet (ako želite, možete uključiti i brojeve 11 i 22).

Saberite brojeve i dovedite ih na samo jednu cifru (osim ako ne dođu do 11 ili 22), a zatim potražite tumačenje vašeg broja.

Zapamtite: Morate biti opušteni pre nego što se odlučite na ovu proceduru. Izbor tri broja mora biti spontan. Pronađite odgovor:

LJUBAV

1 – Ovo znači da morate da budete iskreni u osećanju i da tražite jednu osobu, pravu osobu. Ljubav mora da bude romantična i daleko od svakodnevnog sveta. Oprez: mogli biste da budete malo manje sebični, jer bi to moglo negativno da utiče na vašu sreću.

2 – Pre svega tražite sigurnost, jer želite svoj dom, porodicu i decu, koje ćete voleti i štititi. Želite da ljubav dođe vama, ali nemojte u to suviše verovati, jer biste dosta toga mogli da propustite.

3 – Vaše držanje prema ljubavi je bezbrižno. Ne želite da se skrasite, želite da uživate i da probate ono što se nudi. Ovo može da bude privremeno osećanje, ali je istinsko za određeni trenutak. Uživajte!

4 – Vaš stav prema ljubavi je čvrst i lojalan. Ljubav smatrate kao nastavak vašeg stava prema prijateljstvu uopšte, čije su osnove stabilnost i čvrstina. Pošto ste postojani, nećete imati mnogo ljubavnih veza u životu. Vama je potreban iskren partner koji je posvećen i kući.

5 – Vi ste od onih kojima je potrebna porodica, pa nećete ni pomišljati da stupite u brak sa nekim ko ne mari za decu. Volite romantiku i putovanja, što znači da će vas privući partner izdaleka. Kroz vaše ljubavne veze i kroz brak želite da saznate mnogo, stoga vam je potreban neko ko voli porodicu, putovanja, obrazovanje i fizičko ispunjenje.

6 – Vi ste tip koji je vezan za kuću. Pre svega želite dom i partnera koji ima razumevanje za vas. Praktični aspekti braka uvek će vam biti važni i vi ćete se pobrinuti da sve to bude sređeno, pre nego što dođe do braka. Vaše ponašanje je ponašanje zrele, razumne osobe, koja nudi ljubav, stoga ćete voditi srećan život.

7 – Selektivni ste u ljubavi i prijateljstvu. Pomalo ste usamljenik, a pošto tražite perfekciju i najmanja sitnica vas može odvratiti. Niste ubeđeni u blagodati braka ili bliskog odnosa, vaš stav je možda malo suviše kritičan i inhibiran.

8 – Vaš stav prema ljubavi uključuje potrebu za novcem. Vi niste od onih koji će reći: “Nije važno što smo gladni, nego što se volimo”. Ljubav jeste za vas veoma važna, ali vam ljubav i novac idu zajedno.

9 – Vi ste od onih koji vole da daju. Osećate da ljubav treba da proširi vaše horizonte i dozvoli vam da neke ideale sprovedete u praksi. Potreban vam je neko čije srce je široko i puno ljubavi kao vaše.

11 – Privlači vas nekonvencionalni tip. Osećate da će prava osoba naići, da je to deo vaše sudbine. No, ne budite suviše pasivni u tome, morate se kretati kao i svi drugi. Ne smete da sedite i čekate da vam se ljubavnik/ca pojavi iz vedra neba.

22 – Vi ste osoba puna ideala i neće vam biti lako da nađete pravog partnera, pošto vaši prvi pojmovi o seksu mogu da postanu prilično fiksni i rigidni, pa će vam biti teško da se prilagodite vezi. Ako malo popustite vaše inhibicije, lakše ćete naći sreću.

NOVAC

1 – Ako je ovo vaš total, onda novac sam po sebi nije vam od velikog interesa, nego volite da do njega dođete na originalan način. To ukazuje na činjenicu da vi dobijate kroz vaše kreativne napore i kroz kontakte s ljudima koji znaju kako se dolazi do novca. Sve u svemu, kod vas je ljubav pre novca.

2 – Ukoliko je ovo vaš total, onda novac za vas znači sigurnost, posebno u vezi s domom, porodicom i decom. Kada koristite diplomatiju dobijate finansijski, a kada se dokazujete i namećete onda gubite.

3 – Ako je ovo vaš total, onda o novcu mislite kao o sreći, težite da budete pomalo kockar i prilično ekstravagantni. U stvari, teško vam je da novac ozbiljno prihvatate. Međutim, ponekad se ne osvrćete na novčana pitanja. Na primer, zaboravljate da platite račune, pošto novčana pitanja olako prihvatate. Možete biti srećni, ali setite se i onih koji nisu.

4 – Ukoliko je ovo vaš total, vi novac uzimate ozbiljno i spremni ste da radite da biste zaradili. Međutim, imate tendenciju da budete nesigurni kada je reč o finansijama i prilično pesimista kada je reč o šansama da se dođe do novca. Morate da radite za ono što dobijete, ali ne dozvolite da zbog toga budete suviše škrti.

5 – Ako je ovo vaš total, volite da koristite svoj novac za putovanja i nadate se da će vam to omogućiti romantične susrete. Da biste našli sigurnost, morate da se trudite u komuniciranju kao što je pisanje, prodaja, ako radite kao agent ili u izdavaštvu. Ovo su predlozi koji bi mogli da vas privuku i donesu vam sigurnost, bez suviše obaveza da budete na jednom mestu. Novac i romansa su pred vama.

6 – Brinete se ukoliko ne posedujete dovoljno novca, stoga, vama je novac neophodan kao lek za vaš osećaj nesigurnosti. Osećate da vam je potreban za svaki važan potez, kao što su brak, putovanje ili neki drugi poduhvat. Ali vi volite da se osećate kao da ćete uvek imati dovoljno novca da biste pomogli onima koje volite.

7 – Ako je ovo vaš total, novac i rukovanje novcem za vas su pomalo misterija. Niste posebno praktični ili sposobni kada imate više novca. Možete dobiti novac iz neočekivanog izvora ili iz vedra neba. Treba da pokušate da budete praktičniji.

8 – Vi sa lakoćom rukujete novcem. Imate velike ideje i ljude procenjujete po njihovom bogatstvu. Na ovaj način rizikujete da budete prevareni, jer stvari nisu uvek onakve kako izgledaju. Vaša želja da dođete do novca osiguraće vam obilje.

9 – Mrzite kad nemate gotovine. Na neki način od novca zavisi vaše samopouzdanje. Novac vam je potreban da biste ispunili svoje ciljeve i izrazili sebe onako kako želite. Uvek ciljate visoko i uglavnom uspevate.

11 – Ako je ovo vaš total, volite da dođete do novca na neuobičajen način i posebno ste pod uticajem onog što drugi misle o vama. U stvari, potreba za novcem vuče koren iz onoga što želite da drugi misle o vama. Za vašu sigurnost najvažnije je kako vas drugi vide. Više ćete dobiti kroz progresivne tehnike ili alternativnu medicinu.

22 – Ukoliko je ovo vas total, imate široke vidike kada je reč o novcu. Novac je za vas sredstvo za postizanje uspeha u velikim projektima, verovatno u trgovini, jer je to vaše polje. Trebalo bi da budete praktični, a onda tu praktičnost proširite, kako biste ostvarili snove o uspehu.

USPEH

1 – Ako je vas total jedan, vi niste osoba koja kreće širokim drumom u život. Da biste potražili uspeh, vi ćete preduzeti nešto novo, nezavisno, progresivno i – uspeti.

2 – Ako je ovo vaš total, vi baš niste neki dobitnik. Suviše volite dokolicu i zadovoljstva. Međutim, uspeh bi mogao da vam dođe na planu kulture, kao što su muzika, umetnost, literatura.

3 – Vas prirodno privlači uspeh, ali pošto imate živu maštu možete istraživati mnoga polja da biste postigli svoj cilj, a to opet znači da biste mogli da rasipate talenat, energiju i snagu. Bilo bi mudro da ograničite svoje ciljeve, da okončate jedan projekat pre nego što započnete drugi.

4 – Ako je ovo vaš total, vi ste jedna od najpraktičnijih osoba. Tamo gde je važan uspeh, vi ste spremni da na tome radite. Potpuno ste realni i pragmatični, i uvek znate da se postavite prema situaciji

5 – Vi ste kreativan tip i uspeh tražite u putovanjima i uzbuđenjima. Komunikacija ideja veoma je važna za vaš uspeh. Ako vas drži sreća, mogli biste steći slavu kao pisac, novinar ili TV komentator.

6 – Ako je ovo vaš total, onda vi ne želite nikakav spektakularan uspeh. Vaša sreća se bazira na uspehu u domu, porodici i ljubavi. Voljni ste da sve drugo propustite, ako možete da dobijete ove blagoslove. I tako ćete i učiniti.

7 – Tražite uspeh kroz realizaciju sna o partneru koji će deliti vaše ideale, nade, radosti i tuge i s kojim ćete, naravno, postići uspeh. Vaš san je savršen san o potpunoj savršenosti. Težak ideal za realizaciju, ali ako se potrudite, sigurno ćete biti srećni.

8 – Za vas je uspeh novac. Želje vašeg srca su u materijalnim stvarima, odeći, automobilima, kućama, dobroj hrani i piću i čime sve to da kupite. Treba da znate kako da delite neka od svojih “dobara” s drugima i onda ćete biti srećniji i ispunjeniji. Vi ste dobitnik i uspećete.

9 – Ako je ovo vaš total, onda želite internacionalnu slavu. Ciljate visoko i uspeh najbolje možete da postignete u svetu zabave, kreativne umetnosti ili humanitarnim radom. A vi to možete.

11 – Ne volite uhodane staze i nastojite da postignete uspeh u poljima koja nisu uobičajena. U stvari, vi ne možete da budete uspešni ni u kakvom oprobanom poslu. Možete uspeti na televiziji, putem kompjutera, u okultnim umetnostima ili tehnikama novog doba.

22 – Ako je ovo vaš total, onda smatrajte da vaš uspeh leži u ličnom pristupu, taktici ubeđivanja i stvarnom magnetizmu. Tako biste mogli da uspete na svakom polju prodaje.

