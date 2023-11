Koliko je potrebno izdvojiti za slavsku trpezu ove godine: Evo šta se više isplati

Sezona slava je već uveliko počela, a za njenu pripremu ove godine moraćemo da izdvojimo više novca nego lane, jer su mnoge namirnice od prošlogodišnje proslave dosta poskupele. Najviše su otišle cene suhomesnatih proizvoda, sireva i kačkavalja, ali i roštilj mesa i pečenja.

U proseku, za skromnije slavlje sa dvadesetak gostiju, ove godine bi trebali da izdvojite oko 50.000 dinara.

Naime, najveći izdatak je meso koje je prilično poskupelo. Kilogram prasećeg mesa žive vage u Leskovcu košta od 350 do 400 dinara, toliko je i u Šumadiji, dok je na severu zemlje oko 440 dinara. Jagnjetina je skuplja i na jugu Srbije se nudi od 420 do 480 dinara po kilogramu žive vage, dok se u Subotici može naći za 450.

Domaćini se retko odlučuju da za slavsku trpezu kupuju celo jagnje ili prase, kažu, to je prevaziđeno. Umesto toga mnogi kupe prase ili jagnje pa ga nose u pečenjaru, što dodatno košta.

– Kada se sve stavi na papir, od klanja do serviranja, izgleda da se, ipak, više isplati uzeti sve gotovo – kažu u jednoj subotičkoj pečenjari, pišu Novosti.

Kilogram prasetine, međutim, u zavisnosti od kraja Srbije gde se pazari, košta od 1.800 do 2.200 dinara, dok se za jagnjetinu plaća od 2.300 do 2.600. Ni roštilj nije mnogo povoljniji i kilogram staje oko 1.500 dinara. Iskustvo pokazuje da je za svakog gosta potrebno oko 300 grama mesa, pa ako za trpezom imate 20 gostiju biće potrebno bar šest kilograma pečenja. Tako će mesni deo slavskog menija domaćine koštati oko 100 evra.

Kod pića je teško uštedeti čak i ako se izvuku zalihe domaće rakije i vina. Račun teško da može da bude manji od 8.000 dinara za pivo, vini i kratka pića. Ceh često bude i veći. Teško da može slava da se proslavi bez gajbe piva, nekoliko flaša crnog i belog vina, gaziranih i negaziranih sokova i kisele vode.

Slava se naravno ne može zamisliti ni bez sarme ili punjene paprike. Za 20 gostiju uobičajeno je da se uvije bar 40 sarmi (što je krajnji minimum), a za tu količinu neophodno je bar dva kilograma mlevenog mesa, čija je cena oko 800 dinara po kilogramu. Uz suvo meso, trošak za ovaj specijalitet će na kraju izaći na bar 3.000 do 4.000 dinara.

Goste najčešće dočeka trpeza puna raznih đakonija, pa pored pečenja i sarme, tu su još i razne salate, kiflice, pite, meze… Kilogram suve pečenice ne može u supermarketima da se nađe ispod 1.000 dinara, a za malo luksuzniji meni potrebno je najmanje 2.000 i to ako se slučajno nađu na akciji. Za sve to treba pripremiti još 4.000 do 5.000 dinara.

Na račun treba dodati i trošak za testa. Dva kilograma pite staje minimum oko 1.000, dok dva kilograma kiflica treba platiti oko 3.000 dinara. Savremene domaćice nemaju vremena da prave kolače, pa ih mahom naručuju. Najpovoljniji u Beogradu su oko 1.500 dinara, dok im cena ide i do 3.500. Za 20 gostiju treba kupiti najmanje tri kilograma.

