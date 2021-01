Koliko košta turistički obilazak Marsa?

Kompanija „Axiom Space“ iz Hjustona osmislila je prvu komercijalnu misiju u svemir u kojoj će četiri civila otputovati na Međunarodnu svemirsku stanicu.

Misiju koja je nazvana “Ax-1” organizuje kompanija „Axiom Space“, a komandant će biti bivši astronaut Američke svemirske agencije (NASA), Mičel Lopez-Alegrija koji je ujedno i potpredsednik pomenute kompanije.

Četvoročlanoj posadi biće potrebno oko dva dana putovanja „SpaceX“-ovom kapsulom „Crew Dragon“ od rta Kanaveral na Floridi do Međunarodne svemirske stanice, navodi se u saopštenju „Axiom Space“-a.

Kada stignu, članovi misije će provesti osam dana u američkom delu Međunarodne svemirske stanice i zajedno sa ostalim članovima učestvovati u istraživačkim i filantropskim projektima.

