Koliko piva smete da popijete za 0,2 promila alkohola u krvi? Nije isto za svakoga

Pivo je mnogima omiljeni napitak, pa tako nije retkost da neki preteruju u njegovom ispijanju. Ipak, treba imati na umu da pivo, pored ostalog, sadrži i alkohol koji može negativno uticati na zdravlje kao i na psihičke, fizičke i psihomotorne sposobnosti.

Vožnja pod uticajem alkohola predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost na putevima, kako za vozača, tako i za sve ostale učesnike u saobraćaju. Alkohol smanjuje sposobnost procene situacija, usporava reakcije i može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom. Vožnja pod uticajem alkohola je opasna i može imati ozbiljne posledice za život i zdravlje.

U Srbiji, Zakon o saobraćaju propisuje da vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu niti da otpočne upravljanje vozilom ako je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i / ili alkohola, odnosno ako ima više od 0,20 mg/ml (ili g/L ili promila) alkohola u krvi. a neke kategorije vozača je propisana nulta tolerancija, odnosno ne smeju imati ni malo alkohola u krvi.

Dve flaše piva ili dve čašice rakije ili dve čaše vina daju alkoholemiju od oko 0.5 promila alkohola u krvi. Smrtne doze za odraslog čoveka je pet do 10 grama na kilogram telesne mase ili količina od 350 grama ili oko 900 ml žestokog pića sa koncentracijom alkohola od 40 odsto.

Do 0,20 promila je blaga alkoholisanost i javljaju se prve smetnje kao i to da vozač ne može da obavlja dva zadatka u isto vreme. Od 0,20 do 0,50 je umerena alkoholisanost i vozač ima teškoće u upravljanju i smanjena je koordinacija, dok od 0,50 do 0,80 je srednja alkoholisanost gde su reakcije značajno usporene, slaba kontrola brzine i zadržavanje pravca kretanja, piše Danas.rs.

Od 0,8 do 1,20 je visoka alkoholisanost i nastavljaju se teškoće pri upravljanju i vozač se teško fokusira na vožnju. Od 1,2 do 1,60, je teška alkoholisanost sa ozbiljnim teškoćama u upravljanju vozila, dok od 1,6 do 2,00 promila je veoma teška alkoholisanost gde je vozač nesposoban za vožnju i počinje da se javlja depresija.

Vozač koji ima više od dva promila je u potpunom alkoholisanom stanju, nesposoban je za vožnju, javlja se dezorijentisanost, zbunjenost i gubitak memorije.

Nije retkost da se pivoljupci pitaju „koliko piva je 0.2 promila“. Na to je vrlo teško dati precizan odgovor jer količina piva koja je potrebna da bi se postigla koncentracija alkohola u krvi od 0,2 promila varira zavisno od niza faktora, uključujući telesnu težinu, pol, brzinu konzumacije, metabolizam i vrstu piva, ali i hrane koju ste pojeli.

Prema našim propisima, nivo alkohola u krvi koji se toleriše je 0,2 promila. Kako bi izbegao kaznu, sat vremena pre sedanja za volan muškarac težak 63 kilograma ne sme da popije ni jedno piće jer sa njim ima 0,3 promila alkohola u krvi, a već sa drugim ima 0,5 promila. Kod muškaraca od 70 do 90 kilograma jedno piće očitava 0,2 promila koji se tolerišu, a dva pića pokazuju od 0,4 do 0,5 što je već prekršaj.

Ni muškarci koji imaju 100 i više kilograma ne mogu sebi da dozvole dva pića jer će onda da „naduvaju“ 0,3, dok sa 3 pića već imaju 0,5 promila.

Kod žena je situacija drugačija. Dame koje imaju do 90 kilograma moraju da izbegavaju alkohol sat vremena pre nego sednu za volan jer će alko-test pokazati od 0,5 do 0,3 promila sa samo jednim popijenim pićem. Dame teže od 90 kilograma smeju da popiju jedno piće, ali već sa drugim ulaze u zabranjeni nivo alkohola u krvi te im preti kazna.

Kada kažemo „jedno piće“, onda mislimo na čašicu žestine od 45ml sa 40 procenta alkohola, ili 350ml piva sa 4,5 procenta alkohola, ili 150ml vina koje ima 12 procenata alkohola, prenosi Telegraf.rs.

Imajte na umu da različite osobe mogu različito reagovati na alkohol, pa se koncentracija promila može razlikovati i unutar ovih procena. Ako ste uživali u svojem omiljenom piću, za volan nemojte sedati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com