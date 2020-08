Komšinici smetao bebin plač, mama joj brutalno odbrusila

Plač je za decu način komunikacije. Kad su gladni, žedni, vruće im je ili hladno, treba im promeniti pelenu, oni će to dati do znanja na jedini način na koji znaju, a to je plačući. Neke dečji plač prilično uznemiruje, a to dokazuje i priča Geralin Ejmi Ye koja je na Fejsbuku objavila poruku koju je dobila od jedne komšinice, piše The Sun.

Ye živi u Maleziji i majka je petomesečne bebe.

„Pozdrav! Možete li zatvoriti, molim vas, vrata, kad vaša beba plače tokom dana? Trenutno radimo od kuće. Budite malo obzirniji. Hvala“, piše u nepotpisanoj poruci koja je dočekala ovu majku.

Ona je komšinici odgovorila, a tekst je podelila sa svojim pratiocima na društvenoj mreži.

„Žao mi je ako vas plač moje petomesečne bebe uznemirava. Razumemo da ste frustrirani jer i vi radite od kuće. Može biti stvarno iritantno slušati vrisku bebe, ali tako ona komunicira i nemam čarobni štapić kojim bi to zaustavila ili je podstakla da brže poraste. Upozorili smo je čim smo primili vašu poruku. Nisam sigurna da je razumela, ali izgledala je ozbiljno nakon što je čula i tužno nas je pogledala“, uzvratila je majka i na kraju savetovala komšinici da „pokuša da koristi slušalice jer bi one mogle da umanje buku“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.