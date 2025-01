Konobar otkrio koja navika gostiju ga najviše nervira: „Trebalo bi odmah prestati s tim“

Kafići i restorani su mesta gde ljudi dolaze da se opuste, uživaju u razgovoru ili jednostavno pobegnu od svakodnevnog života. Konobari, koji često rade iza kulisa, igraju ključnu ulogu u ulepšavanju dana gostima. Iako većina gostiju donosi dobru energiju, ponekad postoje oni sa lošim manirima koji izazivaju probleme. Zato je jedan konobar odlučio da podeli koja ga navika gostiju zaista nervira, iako veruje da se gosti trude da budu od pomoći, piše Exspress.

Mnogi pokušavaju da pomognu zaposlenima u restoranima ili kafićima da raščiste sto dodavanjem tanjira ili slaganjem posuđa. Iako ovo može biti od pomoći u nekim slučajevima, postoji jedna navika koju bi trebalo da prestanete da radite. Radnik restorana progovorio je u video snimku na TikTok-u i požalio se da ljudi stavljaju svoje smeće u šolje. Očigledno, ovo zapravo stvara više posla za ljude koji čiste sto.

Ostaci se mogu zalepiti za ivice šoljica, što ih čini težim za odlaganje nego što bi inače bilo. „Da vidimo da li možemo da promenimo neke stvari ovim video snimkom. Znam da ovo ne radite da biste nas nervirali, već da biste nam pomogli, ili da bi sto održali čistim, ali pogledajte. Nikada neću razumeti da li je to da nam pomognete. ili ako je to samo navika, molim vas, ako želite da pomognete konobarima, najbolje je da to ostavite na tanjiru ili na stolu, pa možemo da odemo u kuhinju i bacimo“, rekao je španski konobar u viralnom videu.

On je dodao da će na ovaj način gosti poštedeti konobare muke oko skidanja papirića. „Ovo zaista mnogo pomaže konobarima. Hvala vam!“ Sudeći po reakcijama korisnika u komentarima, mnogi nisu bili svesni njihove iritantne navike. „Radim to da bi sve izgledalo čisto i uredno“, napisao je jedan korisnik. „Ja to radim i kod kuće“, priznao je drugi. „Neću to više nikada učiniti!“

Gurmansko društvo, jedan od najvećih gastro klubova u Velikoj Britaniji, otkrilo je kako je zapravo biti konobar, a istraživanje je otkrilo najčešće pritužbe konobara. Više od polovine njih, 53 odsto, reklo je da su gosti sa lošim manirima njihov najveći problem. Goste koji pucnu prstima kao znak prate bučna ili ometajuća deca. Ali ima i pozitivnih strana konobarskog posla, jer skoro polovina, 47 odsto, potvrđuje da su napojnice najbolja stvar u poslu. Upoznavanje novih ljudi je na drugom mestu, dok je zauzetost na trećem mestu.

(Večernji list)

