Konobari otkrivaju: ‘Evo koliko dugo možete sedeti u kafiću pre nego nam počnete da nam idete na živce’

Sa sve više ljudi koji ovih dana rade na daljinu, nije iznenađujuće što je vaš omiljeni kafić možda postao vaša privremena kancelarija. Atmosfera koju stvaraju topli napici, peciva, lagana muzika i prijatni razgovori sa konobarima često je idealna za produktivan rad i ispunjavanje obaveza. Međutim, iako vaš boravak može izgledati bezazleno, u nekom trenutku vlasnici kafića i konobari žele da pokupite svoje stvari i napravite mesta za druge, piše HuffPost.

Postavlja se pitanje – koliko je pristojno ostati? Heder Peri, izvršna direktorka Klatch Coffee-a iz Kalifornije, kaže da piće u proseku košta oko 5 evra i omogućava vam da ostanete oko 90 minuta. Svesno ili ne, često zauzimate dva do četiri mesta, u zavisnosti od veličine stola i da li ste torbu ostavili na stolici pored. „Ako sedite sami, radite i sedite za stolom 90 minuta za 5 evra, to je značajan trošak za vlasnika“, objašnjava Peri. Ako ostanete duže, to može uticati na zaradu kafića.

Međutim, ne postoji tačan odgovor na pitanje koliko dugo možete ostati. Konobari savetuju da posmatrate okolinu i donesete odluku u skladu sa situacijom. Na primer, sreda ujutru možda nije toliko problematična kao užurbano subotnje jutro. Peri ističe da je važno obratiti pažnju na dizajn i atmosferu prostora. Kafići sa otvorenim rasporedom, kaučima i zajedničkim stolovima često signaliziraju da ste dobrodošli da ostanete duže.

„Imamo kafić u kome najveći deo saobraćaja dolazi kroz autoput, tako da ljudi ostaju unutra nekoliko sati i to nije problem“, kaže Peri, „Neki naručuju jedno piće, neki dva.“ U takvim uslovima duži boravak nije velika stvar’. S druge strane, ako nema mesta za druge goste i sedite satima uz jedno piće, to je jasan znak da je vreme za odlazak.

Prema Peri, problem postaje očigledan kada ljudi zauzmu veći sto, naruče samo jedno piće i ostanu dugo, čak i donoseći hranu sa strane. „To je trenutak kada moje crvene zastavice počinju da signaliziraju da nešto nije u redu“, dodaje ona.

Ako ste jedini gost, konobari obično nemaju ništa protiv da ostanu duže, kaže Čelsi Hjuit, menadžer i barista u Good Seed Coffee Boutique-u. „Meni lično ne smeta kada ljudi ostanu. Drago mi je što se osećaju prijatno i žele da provode vreme u našem prostoru“, objašnjava on.

Takođe je važno kako provodite vreme u kafiću – da li čitate, radite na laptopu ili ćaskate sa prijateljima. Iako ovo ne određuje koliko dugo možete ostati, osnovna pravila ponašanja uvek važe. Alberto Battaglini, suvlasnik Poni Espresso u Santa Inezu, napominje da je nepristojno trošiti sate na jednu kafu, koristiti svaku utičnicu i ne ostaviti bakšiš. „Ovo je poslovna, a ne neprofitna organizacija“, rekao je on.

Savetuje se da hranu kupujete iz kafića, ako je imaju, umesto da sami nosite grickalice i da ne zauzimate prostor za video pozive. Takođe, pomerite svoje stvari sa prazne stolice, održavajte je urednom i naručite nešto drugo ako ostajete duže. Hjuit zaključuje: „Ljudi su zaboravili osnovne manire u društvenim okruženjima. Ovo je vaš ‘treći prostor’, mesto između posla i kuće. Poštujte druge goste i zaposlene i slobodno ostanite neko vreme’.

