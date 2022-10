Konobarica iz SAD-a poludela zbog napojnice: „Rekli su da se to u Nemačkoj ne radi“

TikTokerka Grejsi Rouz objavila je video kojim je izazvala raspravu o tome treba li davati napojnice u restoranima. Ispričala je da su joj gosti u restoranu u kom radi kao konobarica ostavili tri dolara napojnice na račun od 122 dolara. Na pitanje da li je nešto u načinu na koji ih je služila bilo loše, odgovorili su joj da su oni iz Nemačke i da kod njih nije običaj davati napojnice.

„Ovo je račun. Kako vam ovo izgleda? Uvećaću. Pre svega, mrzim kada ljudi napišu zbroj i teraju vas da izračunate kako biste shvatili kolika je napojnica. Svejedno, da li ovo 125 dolara ili 7.25 dolara? Nekako izgledao kao sedam, zar ne?“ govorila je Rouz u videu.

„Pokazala sam koleginici ovih 125 dolara, a oni su mi dali tri dolara? Ili su mislili da stave 7.25 dolara. Mislila sam da će zbog tri piva i dva vina dati napojnicu barem barmenu, zar ne? Pitala sam i šefa, koji mi je poručio da odem i kažem im to. Pretpostavila sam da su bili stranci jer su govorili drugim jezikom i imali su prevodioca.

Pomislila sam: ‘Možda oni ne znaju da bi, kao, trebalo da ostave napojnicu.’ Valjda je to trebalo da im kažem. Otišla sam do njih i rekla: ‘Pitam se piše li ovdje 125 ili 7.25.’ Odgovorili su da je to 125. Onda sam ih pitala zar nešto nije bilo u redu, jesam li ih toliko loše služila da je napojnica samo tri dolara“, ispričala je Rouz.

„Zar je trebalo da vičem na njih?“

„Onda su počeli da razgovaraju na nekom drugom jeziku i rekli: ‘Pa mi smo iz Nemačke, ne dajemo napojnice u našoj zemlji. Mislimo da je to dobro'“, dodala je TikTokerka pa nastavila da priča kako je nemačkim gostima potom objasnila kulturu davanja napojnica u SAD-u.

„Rekla sam im da je u SAD-u normalno dati napojnicu između 15 i 20 posto iznosa računa jer konobari imaju platu od samo dva dolara na sat. Pretpostavila sam da ne znaju. A oni su samo rekli: ‘Mi smo iz Nemačke, mislimo da je to u redu’.

„Zar je trebalo da vičem na njih: ‘Sada ste u SAD-u!’ Rekla sam: ‘OK, samo vam govorim da znate za sledeći put. Ako ne želite da i date napojnicu, recite. Šta bi trebalo da uradim“, pitala se američka konobarica, priznavši da je bila „na ivici suza“ tokom razgovora. Otkrila je i da barmen nije uzeo svoj deo, već ga je dao njoj..

„Ako dođete, neću vas uslužiti“

Video za TikTok završila je poručivši nemačkim gostima da više ne dolaze u restoran. „Ako dođete, neću vas uslužiti“, izjavila je Grejsi Rouz. U komentarima su joj mnogi napisali da njen problem nije u gostima, već u poslodavcu koji joj daje premalu platu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.