„Konstrakta“ otkriva šta smatra da je tajna uspeha njene pesme (video, foto)

Otkako je odnela pobedu na „Pesmi za Evroviziju“, Konstrakta ne prestaje da intrigira javnost. Puni naslovne strane, a očigledno joj je i popularnost na društvenim mrežama iznenada porasla.

Ona je u jednoj emisiji otkrila šta smatra da je tajna uspeha njene pesme „In Corpore Sano“, kojom je pobedila i i favorite na „Beoviziji 2022“.

– Naučiću se na popularnost koja mi je došla. Ja sam mislila, svakog čuda tri dana dosta, ali evo danas, peti dan, možda će biti i sedmi, splasnuće to sve, ali ja sam još uvek „Dženi, iz kraja“, što bi rekla Dženifer Lopez. Ne mogu baš da kažem koja je tajna uspeha ove pesme. Na izboru za pesmu za Evroviziju, desilo se to, kada se sklopila slika i zvuk, nešto je kod publike kliknulo i mobilisala se široka publika da glasa, možda i ona koja inače ne glasa. Onda smo pobedili sa tom pesmom i onda kreće ono, napravi se zamajac i to sad ide samo od sebe. Prosto postalo je viralno. Što se same pesme tiče, mislim da ona na razne načine pruža sadržaj za viral. Od tog vizuelnog, koreografije pljeskanja, do te neke slojevitosti u tekstu, do pratećih vokala, koji su malo čak etno, do promene atmosfere i tako dalje i tako dalje – rekla je Konstrakta i dodala:

– Zaista se podigla neka prašina ono pesme. Izvedba sa polufinala, je dostigla 7 miliona pregleda, predpostavljam da numeru guraju i ti algoritmi, pa su i oni neka tajna uspeha gledanosti, prenosi Blic.

Pevačica je zatim otkrila kako će njen nastup izgledati u Torinu na pesmi „Evrovizije“.

– Što se tiče nastupa i koncepta na Evroviziji, pošto on radi i mislim da je dobar, tačan, ne bismo ga mnogo menjali, nego jednostavno da se on nekako zategne, ostaje lavor, ostaju peškiri, ostaje sedenje, ostaje formacija, samo da vidimo da li tu ima još nešto da se prosto nadogradi. Pevaću na srpskom jeziku, videćemo na koji način bismo ostalima mogli da približimo tekst pesme – poručila je Konstrakta u emisiji na televiziji N1.

Da podsetimo, za veoma kratko vreme Konstrakta je uspela da svojim nesvakidašnjim nastupom podigne prašinu koja se danima ne stišava.

Na najpopularnijem sajtu za tekstove numera, Genius-u, Konstraktina pesma „In Corpore Sano“, kojom će predstavljati Srbiju na „Evroviziji“ u Italiji, našla se među pesmama čuvenih stranih izvođača kao što su Kanje Vest, Ed Širan i Kamila Kabeljo.

Pesma talentovane Srpkinje je na listi između dve numere američke glumice i pevačice Zendeje, koja tumači glavnu ulogu u veoma popularnoj seriji „Euforija“, a upravo ona je podelila celu listu 10 najtraženijih pesama, uključujući i Konstraktinu.

Konstraktina pesma „In corpore sano“ postala je takođe, podsetimo, pravi hit na Jutjubu. Ona je prva na listi najslušanjih pesama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj. Konstrakta je zauzelo drugo mesto na Jutjubu na Malti, treće u Norveškoj i Sloveniji, peto u Austriji itd.

(Blic)

