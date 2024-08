Koristili su ga još u drevnom Rimu: Stres je prošlost – opuštanje kakvo još nikada niste doživeli

Koristili su ga još u drevnom Rimu: Opuštanje kakvo nikada niste doživeli, stres nestaje odmah!

Opuštajuća kupka za potpuno uživanje.

Za savršeno opuštanje, dodajte sledeće u vodu za kupanje:

Kupka sa skrobom – Ako vaša koža pokazuje znakove opekotina od letnjeg sunca, skrob može pružiti osvežavajuće olakšanje. Jednostavno pomešajte 2 litra skroba sa 2 litra hladne vode, a zatim dodajte ovu mešavinu u 2 litra tople vode i sipajte u kadu sa toplom vodom. Kupajte se 5-10 minuta.

Kupka sa morskom soli – Rastvorite 5 kilograma morske soli u vodi za kupanje. Ova kupka je idealna za osobe koje su pod stresom i žele da se opuste. Nakon kupanja, obavezno se istuširajte.

Biljna kupka – Ove kupke su koristili stari Rimljani, a čine kožu mekom i prijatno mirisnom. Lako ih je pripremiti. Pomešajte 500 do 1.000 grama cvetova i listova kamilice ili lipe, kuvajte ih jedan sat u litru vode, pa procedite. Dodajte još 150 do 200 grama ekstrakta jele, 40 grama kokosovog ulja i 30 grama ulja ruzmarina. Sve to pomešajte i dodajte u vodu za kupanje.

