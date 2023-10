Koru banane stavite u frižider i nakon samo 15 minuta rešićete problem koji je česta muka svih nas

Kora banane obično završi u đubretu i to je šteta jer je možete iskoristiti na genijalan način

Ako imate problema sa glavoboljom, ovo je super zdrav savet za vas.

Naime, jedna očajna žena odlučila je da stane na put nemilosrdnoj glavobolji. Za borbu joj je bila dovoljna samo jedna banana.

Način lečenja glavobolje predstavljamo vam u celini:

„Osetila sam jaku glavobolju koja me je probudila po ko zna koji put i nisam želela da popijem još jedan lek koji neće dati rezultate, već će mi samo iritirati stomak. Setila sam se saveta komšije da probam trik sa bananom. Pojeo sam celu bananu, ali koru nisam bacila, ostavila sam je u frižideru da se ohladi. Petnaest minuta kasnije izvadila sam koru, legla u krevet i udobno se smestila dok mi je kora hladila čelo. Nedugo zatim ovaj zahvat me je toliko opustio da je glava prestala da me boli i zaspala sam. Obavezno probajte ako imate problema sa glavoboljom“, rekla je naša verna čitateljka.

Preporučujemo da isprobate ovaj metod lečenja glavobolje.

