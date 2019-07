Kraj braka posle samo 6 meseci: Misica se razvela od 24 godine starijeg kralja (foto)

View this post on Instagram

🇲🇾🇷🇺🇷🇺🇲🇾 สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 แห่งรัฐกลันตัน อดีตสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ทรงฉายพระรูปพร้อมด้วย ริอาน่า อ็อกซาน่า กอร์บาเตนโก ชายาชาวรัสเซีย —- His Royal Highness Sultan Muhammad V of Kelantan, former King of Malaysia with his Russian wife Rihana Oksana Gorbatenko —- Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Muhammad V Kelantan, Yang di-Pertuan Agong XV dengan Rihana Oksana Gorbatenko —- Ego Korolevskoe Vыsočestvo Sultan Muhammad V Kelantana, bыvšiй korolь Malaйzii so svoeй russkoй ženoй Rihanoй Oksanoй Gorbatenko —- Photos: Rihana Oksana Petra #sultanmuhammadv #sultankelantan #sultanofkelantan #yangdipertuanagong #kelantanroyals #kelantanroyalfamily #malayroyals #malaysianroyals #malaysianroyalfamily #kelantan #kelantandarulnaim #malaysia #rihanaoksana #rihanaoksanapetra #oksanavoevodina 🇷🇺🇲🇾🇲🇾🇷🇺