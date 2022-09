„Kriza srednjih godina“ postoji, ovako je možete lakše prevazići – tvrde stručnjaci

Sredina života je vreme kada se suočavamo sa nizom izazova i borbi pa se osećamo iscrpljeno. Možda osećate i „žal za mladošću“, sve vam je teže i sve vas čini nesrećnim.

Iako ovaj obrazac ne odgovara svima, jedno nedavno istraživanje otkrilo je da „kriza srednjih godina“ stvarno postoji.

Rezultati i činjenice

Istraživanjem je obuhvaćeno oko 1,3 miliona ljudi. Došlo se do zaključka da kod velike većine ljudi sreća ima obik slova „U“ tokom života. Ljudi se osećaju srećno u svojim ranim dvadesetim godinama, ali „sreća“ se posle toga smanjuje i nastavlja da traje „smanjena“ do ranih pedesetih godina starosti. Na sreću, sreća se ponovo povećava sve do kraja osamdesetih godina života. Iako su ove informacije zanimljive, razlog za promene nije jasan.

Jedan deo ove zagonetke može biti da rastući pritisci ostavljaju ljude manje srećnim. Osim toga, mnogi u srednjim godinama svog života mogu utvrditi da im je teško da se opuste zbog žaljenja – zbog planova koji se ne ostvaruju ili zbog neuspeha u postizanju životnih ciljeva.

Ako se ovako osećate, ne morate da kukate i da čekate da nevolje prođu same od sebe ili dok ne budete „stariji od svojih nevolja“.

Saveti

Možete odabrati način da prevaziđete ili potisnete samosažaljenje tako što ćete preduzeti sledeće korake:

Razmislite o situaciji za kojom žalite

Razmislite o tome šta vam smeta da donesete određene odluke i radite konkretno u tom pravcu. Vratite se unazad u razmišljanjima, tako da stvarno možete da shvatite to staro samopouzdanje koje ste ranije imali.

Saosećajte sa starim samopoštovanjem

Ako su vam odluke izazvale probleme, otvorite osećaj saosećanja za bol koji ste morali da izdržite. Umesto da žalite za starim vremenima ili za odlukama koje ste donosili u životu, razmislite zašto ste donosili takve odluke i šta je sve uticalo na njih. Uzmite u obzir da ste možda učinili najbolje što ste mogli sa onim što ste znali ili sa kim ste bili u tom trenutku. Takva je vaša priroda i verovatno biste iste odluke donosili ponovo.

Kada se vaša samokritičnost i žaljenje ponovo nametnu (verovatno i hoće), odlučite da se vratite u perspektivu stvarnog realnog razumevanja sadašnjosti i saosećanja sa sobom.

Fokusirajte se na trenutne situacije u životu

Kao što znate, ne možete promeniti prošlost. Dakle, radite na tome da prošlost ostavite i usredsredite se na sadašnjost. Na osnovu sadašnjih godina i iskustava, učinite najbolje izbore za sreću u trenutnom životu i realnim sadašnjim okolnostima i otvorite se za sreću u narednim danima.

Umesto zaključka

Suština jeste u tome da napuštanje žalosti za starim „boljim“ ili propuštenim vremenima i prihvatanje realnosti i prihvatljivijeg viđenja sebe – iziskuje napor i trud. Ali to je moguća realnost, a ne nešto nedodirljivo ili nemoguće. Takođe zapamtite da, kako vreme prolazi, nove okolnosti i vaše delovanje kao i prirodni proces starenja, mogu pomoći da prestanete sa samosažaljenjem i radujete se novim događajima i izazovima.

