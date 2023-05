Krvna grupa otkriva sve: Ko je kakav u krevetu, ko je sklon gubitku pamćenja, ali i koga komarci vole

Naše telo je savršena mašina, a verovali ili ne svaka krvna grupa nosi neke faktore rizika, ali i međusobne razlike. Tako pojedine grupe nose veći rizik od bolesti srca. Ljudi sa krvnim grupama A, B i AB imaju 25 do 30 odsto veći nivo proteina poznatih kao Willebrandov faktor i faktor VIII. Delimično zbog te razlike u odnosu na pojedince sa krvnom grupom 0, ovi ljudi su pod 15 odsto većim rizikom od umiranja zbog bolesti srca, pokazalo je istraživanje iz medicinskog časopisa BMC Medicine iz 2015. godine.

Tip 0 ima manje krvnih ugrušaka, ali i probleme sa plodnošću

Ljudi sa krvnom grupom 0 su pod manjim rizikom od stvaranja krvnih ugrušaka jer imaju niže količine proteina koji pomažu u zgrušavanju krvi.

“Ipak, ne treba pretpostavljati da je pojedinac sa krvnom grupom 0 zaštićeniji od toga ili da su ljudi sa ostalim krvnim grupama pod većim rizikom”, smatra dr Tery Gernšajmer, savetnik Američkog udruženja za hematologiju. Krvna grupa 0 je i prema nekim istraživanjima i najstarija krvna grupa. Istoričari i stručnjaci smatraju da su prvi ljudi na svetu imali ovu krvnu grupu. Ipak, ona može izazvati i probleme sa plodnošću. Prema istraživanju Medicinskog fakulteta Albert Ajnštajn, kod krvne grupe 0 je verovatnije da će se pojaviti dvostruko više FSH-a, folikulostimulišućeg hormona, čiji visok nivo ukazuje na nisku rezervu jajnika. Naime, FSH kod žena podstiče stvaranje zrele jajne ćelije spremne za oplodnju, a njegove vrednosti rastu kada su jajnici iscrpljeni.

A ko ima veći rizik od pojave raka želuca i tromboze?

Ljudi sa krvnim grupama A, B i AB pod većim su rizikom od razvoja raka želuca, pokazuje studija BMC Medicine, a razlog tome je verovatno upalni odgovor na H. pylori bakteriju odgovornu za nastanak čira na želucu. Helicobacter pylori je spiralna bakterija koja se može naći na sluznici želuca kod ljudi i otporna je na izrazito kiselo okruženje kakvo je u želucu. Takođe, ove krvne grupe donose i 31 odsto veći rizik od stvaranja duboke tromboze vena – ugruška koji se formira duboko u venama nogu, prepona ili ruku, od ljudi koji imaju krvnu grupu 0, pokazalo je istraživanje američkih stručnjaka sa Univerziteta u Minesoti.

Gubitak pamćenja češći kod grupe AB

Možda je najređa, ali donosi najveći rizik od gubitka pamćenja. Istraživanje pokazuje da je kod pojedinaca sa krvnom grupom AB šansa za pojavu kognitivnih problema u budućnosti veća za 82 odsto nego kod ostalih. Krivac je visok nivo faktora VIII, belančevine koja učestvuje u procesu zgrušavanja krvi.

Veći rizik od dijabetesa tipa 2

Naučnicima nije do kraja jasno zašto je to tako, ali ljudi sa krvnom grupom A ili B su pod 21 odsto većim rizikom od pojave dijabetesa tipa 2 tokom života. Jedna od teorija je ta da krvna grupa možda utiče na mikrobiom probavnog sistema, a time moguće i na metabolizam glukoze, te razvoj upale, prenosi Reader’s Digest. Za to još nemaju dokaze, ali naučnici iz Finske smatraju da postoji određena povezanost između krvnih grupa i i specifičnih sojeva bakterija koje žive u crevima. Onda bi lekari mogli da preporučuju određenu vrstu ishrane u zavisnosti od krvne grupe.

Komarci vole 0 krvnu grupu

Ljudi sa ovom krvnom grupom dvostruko su češće na meti komaraca, barem tako kažu istraživači iz Japana. Ipak, ljudi s ovom krvnom grupom imaju najmanje šanse da obole od najsmrtonosnijeg oblika malarije – bolesti koju prenose upravo komarci.

Krvna grupa određuje i otpornost na stres, ali i ko je najskloniji OKP-u

I tu je dominantna 0. Njih stres najviše pogađa, kako kažu u Američkoj službi za ratne veterane. A objašnjenje za to je da je nivo kortizola (hormona stresa) veći kod ljudi te grupe nego kod drugih

Oni su najbolji u krevetu

Ljudi sa krvnom grupom 0 uživaju u svemu što rade u krevetu, a ljubav mogu voditi satima. Na glasu su kao velikodušni seksualni partneri kojima je zadovoljstvo druge strane izuzetno važno. Ponekad će sebi uskratiti zadovoljstvo samo da bi druga strana uživala još više.

A podatak koji se neće dopasti ljudima sa drugim krvnim grupama – naučnici sa Univerziteta Ordu u Turskoj tvrde da su muškarci s krvnim grupama A, B i AB pod četiri puta većim rizikom da ‘zakažu u krevetu’ odnosno da pate od erektilne disfunkcije u nekom periodu života.

