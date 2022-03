Kum „ukrao“ ženu mladoženji: Pred svima na venčanju rekao da je voli

Zanimljiva ljubavna priča Deziri Vajt obišla je ceo svet. Naime, ova 32-godišnjakinja iz Ilinoisa u SAD-u razvela se od muža i udala za svog prijatelja Brajanta koji je bio kum njenom bivšem mužu na njihovom venčanju. Brajant joj je tada, pred svima, rekao kako je zaljubljen u nju, piše Njujork Post.

A woman divorced her husband and married his best man after he declared his love for her in his congratulatory speech at her wedding.

Desiree White, 32, from Illinois, and her ex-husband got married in 2010 and their mutual friend, Bryant White, washttps://t.co/UWxl1ND0UZ pic.twitter.com/KuC7r5yfnO

— faceofmalawi (@faceofmalawi1) March 30, 2022