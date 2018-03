Kupac holivudska zvezda: Prodala nevinost na aukciji za 1,2 miliona €

Džasmin živi u Londonu, a sopstvenu nevinost stavila je na aukciju još prošle godine kada se zarekla da će je prodati onome ko najviše ponudi. To je konačno i učinila, a „kupac“ njene nevinosti je holivudska zvezda, prenose mediji u svetu.

Pristala je na finalnu ponudu od 1,2 miliona evra, a o kojem se glumcu radi nije želela da otkrije, kao ni sopstveno prezime.

Iz kompanije Sinderella eskorts (Cinderella Escorts), preko koje je oglasila prodaju nevinosti, kažu da je na aukciji pobedio holivudski glumac iz Los Anđelesa koji je svojom ponudom nadmašio biznismena iz Minhena i fudbalsku zvezdu iz Mančester junajteda.

Džesmin je pre konačne odluke išla na večeru sa svom trojicom i priznaje da je to iskustvo bilo neverovatno.

“Roditelji me podržavaju od samog početka. Znaju za sve i slažu se. Imam 26 godina i znaju da sam dovoljno odrasla kako bih sama odlučila šta ću činiti sa svojim telom“, objasnila je za „Mejl onlajn“.

Kaže da se upoznala sa glumcem čiji je veliki fan.

