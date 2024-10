Kupuje li se novcem sreća? Naučnici imaju odgovor na ovo večito pitanje

Iako je istina da se novcem ne kupuje sreća, bogatstvo donosi određene pogodnosti. Njime, na primer, možete kupiti vreme da radite stvari koje vas usrećuju, a i davanje novca u dobrotvorne svrhe će vas učiniti srećnijim.

Naučnici sa Kalifornijskog Univerziteta su nedavno otkrili da to koliko novca zarađujete, utiče na to kako doživljavate sreću: oni sa većim primanjima će iskusiti pozitivna osećanja usmerena na sebe same, dok će oni koji zarađuju manje verovatnije osetiti pozitivne emocije usmerene ka povezivanju sa drugim ljudima.

Pre ove studije je utvrđeno da društveni status određuje razlike u tome kako tretiramo sebe, a kako druge. Naučnici Pol Pif i Džejk Moskovic su sproveli istraživanje među 1.519 odraslih Amerikanaca, uzrasta od 24 do 93 godine. Analizirani su njihovi prihodi i načini na koje su ispoljavali sedam emocija za koje se veruje da predstavljaju sreću: zabavu, strahopoštovanje, saosećajnost, zadovoljstvo, entuzijazam, ljubav i ponos. Otkriveno je da su veći prihodi povezani sa osećajima zadovoljstva, ponosa i zabave, dok su oni sa manjim primanjima ispoljavali saosećanje, ljubav i strahopoštovanje. Na pokazivanje entuzijazma nisu uticali prihodi.

To je dovelo do zaključka da ponos i zadovoljstvo utiču na želju pripadnika više klase da se osećaju nezavisno i samozadovoljno, a niža klasa pokazuje harmoničnije, međuzavisne odnose.

Ali to ne znači da jedna strana bolje ispoljava sreću od druge, već da je način na koji se pokazuje sreća proizvod postojanja i delovanja pod određenim okolnostima.

