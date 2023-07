Lekar otkrio razlog zašto morate da urinirate pre nego uđete u auto: Radi se o životu ili smrti

“Jeste li znali da uvek treba da mokriti pre odlaska na putovanje automobilom kako biste imali najbolje šanse za preživljavanje ako doživite saobraćajnu nesreću?” upitao je nedavno jedan lekar u videu na TikToku.

Lekar je rekao da je to zato što se organ nalik balonu izduva kada mokrite. U međuvremenu, zadržavanje urina u sebi uzrokuje naduvavanje vaše bešike.

Smrt brže dolazi na vrata

“Ako doživite saobraćajnu nesreću s nadutom bešikom, veća je verovatnoća da ćete imati nešto što se zove intraperitonealna ruptura trbušnog zida. Ovo može dovesti do brze smrti“, rekao je lekar.

Korisnik TikToka rekao je da ako doživite saobraćajnu nesreću, a vaša bešika je prazna, manja je verovatnoća da će „pući“, ali čak i ako se dogodi, veća je verovatnoća da ćete dobiti ekstraperitonealnu rupturu.

Simptomi infekcije

Stručnjaci za karlicu već su upozoravali da ne zadržavate urin tokom dugog putovanja automobilom jer se štetne bakterije mogu nakupiti i dovesti do infekcije mokraćnog sistema (IMS).

Simptomi infekcije mokraćnog sistema mogu uključivati:

bol ili osećaj peckanja prilikom mokrenja

potrebu za mokrenjem češće nego inače tokom noći

mokrenje koje izgleda mutno, tamno ili ima jak miris

iznenadna ili hitnija potreba za mokrenjem nego inače

krv u mokraći

bol u donjem delu stomaka ili bol u leđima, odmah ispod rebara

visoka temperatura ili osećaj vrućine i vrtoglavica

vrlo niska temperatura ispod 36C

„Ako se ne leče, infekcije mokraćnog sistema mogu dovesti do sepse opasne po život“, rekla je lekar Stefani Tejlor. Dodala je da predugo ignorisanje bešike takođe može oštetiti dno karlice. „Prečesto zadržavanje urina u bešici može uzrokovati da mišići u vašoj bešici izgube sposobnost kontrakcije kada vam je to potrebno, što dovodi do zadržavanja urina pri čemu ne možete isprazniti bešiku. I ne samo to, takođe može uzrokovati neprijatnu suvoću (urogenitalnu atrofiju) i inkontinenciju – kada mokrite bez namere“, objasnila je doktorka, piše The Sun.

